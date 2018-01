Lana Del Rey hat bestätigt, dass Radiohead sie wegen des Vorwurfs eines Plagiats verklagen. Auf Twitter beteuert die Sängerin, dass ihr Song „Get Free“ nicht vom Bandhit „Creep“, veröffentlicht 1993, inspiriert gewesen sei.

Gleichzeitig räumt Del Rey ein, dass sie den Musikern 40 Prozent der Einnahmen „aus den letzten Monaten“ angeboten hätte. Radiohead würden jedoch „100%“ der Einnahmen wollen. „Deren Anwälte sind unerbittlich“, die Sache müsste jetzt vor Gericht. „Get Free” verzeichnet als Songwriter Lana Del Rey, Kieron Menzies und Rick Nowels.

Bislang haben sich Radiohead noch nicht zum Fall geäußert.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing – I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) January 7, 2018