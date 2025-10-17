Gewinnen: „Piano Book 2“ von Lang Lang auf Vinyl

Zwischen Klassikern der Altmeister und modernen Werken einer digitalen Welt: Lang Langs neues Album „Piano Book 2“ ist erschienen. Es bietet Musikliebhabern eine vielseitige Sammlung aus Klassikern, zeitgenössischen Kompositionen sowie Filmmusik, Anime- und Videospiel-Soundtracks. ROLLING STONE verlost vier LPs.

„Piano Book 2“ ist der Nachfolger der ersten Anthologie aus dem Jahr 2019. Sechs Jahre später präsentiert der renommierte Pianist 32 Stücke, die von Bach, Chopin, Liszt und Rachmaninow bis zu Tony Ann, Yu-Peng Chen, Ludovico Einaudi und Joe Hisaishi reichen. Enthalten sind außerdem der Hit „Rush E“ sowie Soundtracks aus „Die fabelhafte Welt der Amélie“, „La La Land“ und „Naruto“.

Lang Lang will Menschen für das Klavier begeistern

2019 war „Piano Book“ eines der erfolgreichsten Klassikalben des Jahres. Laut Pressemitteilung ist dies der Herzenswunsch des chinesischen Pianisten: Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und jeden Spielniveaus für das Klavierspiel zu begeistern. Seine Botschaft: Klassische Musik ist für alle da.

Ein Bestandteil der neuen Platte ist unter anderem Chopins „Nocturne No. 2“, zu dem der 43-Jährige aus Shenyang am 17. Oktober ein Video veröffentlicht hat.

Hier in „Nocturne 2“ hineinhören

Editionen und Sonderveröffentlichungen

„Piano Book 2“ erscheint digital, auf zwei CDs sowie als Doppel-LP. Für Sammler gibt es eine marmorierte Vinyl-Edition und CD- sowie LP-Versionen mit signierten Kunstkarten, erhältlich ausschließlich im Store von Deutsche Grammophon. Eine limitierte CD-Sonderausgabe enthält über einen NFC-Chip Noten zum Download und ausgewählte Tutorials. Begleitend veröffentlicht Faber Music eine Publikation mit Partituren, Fotografien und persönlichen Kommentaren von Lang Lang zur Musik.

Lang Lang auf Tour 2025

Im Zuge seiner neuen Anthologie geht Lang Lang in Europa auf Tournee. Auch in Deutschland ist er in sieben Städten zu erleben. Am 12. Oktober trat er bereits bei der Gala des OPUS KLASSIK im Konzerthaus Berlin auf und stellte dort Stücke des neuen Longplayers vor. Zudem erhielt er eine Auszeichnung als Bestseller des Jahres für sein 2024 erschienenes Album „Saint-Saëns“.