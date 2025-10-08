Gewinnen: „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ im Heimkino

„Jurassic World: Ein neues Zeitalter“: Bryce Dallas Howard sollte für ihre Rolle als Claire abnehmen

ROLLING STONE verlost drei Exemplare von „Jurassic World: Die Wiedergeburt“. Darin kehren Dinosaurier und mutige Forscher:innen zurück auf den Bildschirm. Der Science-Fiction-Abenteuerfilm kam am 2. Juli 2025 in die deutschen und amerikanischen Kinos und ist der siebte Teil der Jurassic-Park-Reihe. Seit Anfang Oktober ist er auch im Heimkino erhältlich – und der ROLLING STONE verlost drei DVDs in Ultra HD.

Darum geht es in „Jurassic World: Die Wiedergeburt“

Der Film erzählt eine von den bisherigen Teilen unabhängige Geschichte. In den Hauptrollen verkörpern Scarlett Johansson, Mahershala Ali und Jonathan Bailey ein Expeditionsteam, das zu einer einsamen Insel aufbricht, um dort Dinosaurier-DNS für die Entwicklung dringend benötigter Medikamente zu extrahieren. Auf der Insel wurden Dinosaurier zurückgelassen, die selbst für den ursprünglichen Jurassic Park zu gefährlich waren. Doch das Team stößt in diesem Gebiet auf eine Entdeckung, die jahrzehntelang vor der Welt verborgen blieb.

Regisseur des Films ist Gareth Edwards, bekannt aus „Rogue One: A Star Wars Story“. Das Drehbuch stammt von David Koepp, dem Autor der früheren „Jurassic Park“-Filme sowie Blockbustern wie „Mission: Impossible“ und „Krieg der Welten“.

Das bekommt der Sieger

Der ROLLING STONE verlost jeweils ein Exemplar des Films in 4K Ultra HD.

So kann man gewinnen

Wer teilnehmen möchte, schreibt eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de, mit Name, Adresse und Telefonnummer. In die Betreffzeile das Stichwort „Jurassic Park“.

Teilnahmeschluss ist der 22.10.25. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!