Gewinne Calum Scotts neues Album „Avenoir“ – jetzt Vinyl sichern!

Calum Scott hat sein neues Album „Avenoir“ veröffentlicht – und der ROLLING STONE verlost Schallplatten an vier glückliche Gewinner. „Avenoir“ ist die dritte Platte des britischen Popsängers, der im November 2025 auch in Deutschland auf Tour geht.

„Avenoir“: Ein Leben voller Erinnerungen

Das Werk umfasst 14 Tracks und wurde von Jon Maguire produziert. Der Titel bezieht sich laut Scott auf John Koenigs literarisches Projekt „The Dictionary of Obscure Sorrows“. Dort wird „Avenoir“ als die Rückwärtsgewandtheit des Lebens beschrieben. Demnach lebt der Mensch, wie ein Sportler rudert: Er bewegt sich vorwärts, schaut aber zurück und sieht nur, wo er war – nicht, wohin er geht.

„Die Songs auf diesem Album sprechen sowohl von Bedauern und Trauer als auch von unsterblicher Liebe – ein Plädoyer dafür, das Leben in vollen Zügen zu genießen“, sagte Scott laut Pressemitteilung über das Album. „Beim Schreiben fragte ich mich: ‚Wenn ich könnte, würde ich mich dafür entscheiden, vorauszusehen, was kommt?‘ Ich bin fest davon überzeugt, dass wir aus unseren Erfolgen und Herausforderungen, aus Anpassung und Überwindung bestehen.“

Er ergänzte: „Das Konzept von ‚Avenoir‘ fordert uns alle heraus, im Hier und Jetzt zu leben, und erinnert uns daran, dass es die Überraschungen und das Nichtwissen sind, die das Leben so furchterregend, aber auch so magisch machen.“

Ein Album voller Selbstvertrauen

„Lange Zeit habe ich versucht, der Welt – aber vor allem mir selbst – zu beweisen, dass ich es verdiene, dort zu sein, wo ich bin“, erklärte Scott laut Pressemitteilung. Als er mit der Arbeit an „Avenoir“ begann, habe er ein Selbstvertrauen gespürt, das er von seinen ersten beiden Alben nicht kannte. „Mir wurde klar, dass ich den Fuß fest in der Tür hatte und mit meiner Musik so viel mehr erreichen kann, als ich für möglich gehalten hatte. Das gab mir ein völlig neues Gefühl von Freiheit und ermöglichte es mir, mich weiterzuentwickeln.“

Hier in „Avenoir“ hineinhören

So kann man gewinnen

ROLLING STONE verlost vier Schallplatten des neuen Longplayers „Avenoir“ von Calum Scott. Wer gewinnen will, möge eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de schreiben und Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Dazu das Stichwort „Calum Scott“ in die Überschrift. Teilnahmeschluss: 27.10.25.

Die Tourdaten

Der Künstler aus Kingston upon Hull bringt das Album auch umgehend live zu seinen Fans. Im Oktober startet die „Avenoir Tour“ durch Großbritannien, Europa, Nordamerika und Südafrika. Auch deutsche Fans dürfen sich auf vier Shows freuen.

04.11.25 – Tempodrom, Berlin

06.11.25 – Barclays Arena, Hamburg

09.11.25 – Rudolf Weber Arena, Oberhausen

11.11.25 – Olympiahalle, München

Der 37-jährige Künstler, der 2015 durch „Britain’s Got Talent“ bekannt wurde, veröffentlichte 2018 sein Debütalbum „Only Human“. 2022 folgte das Album „Bridges“.