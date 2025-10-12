„Superman“ gewinnen: Heimkino-Edition & Anhänger – jetzt mitmachen

MAGA-Superman Dean Cain will so schnell wie möglich ICE-Agent werden

Der ROLLING STONE verlost eine DVD, eine Blu-ray und zwei Schlüsselanhänger zum neuen „Superman“-Film von James Gunn.

Das „DC Extended Universe“ ist Geschichte – doch im neuen „DC Universe“ dürfen Superhelden wieder auf unseren Fernsehern die Welt retten. „Superman“ ist das erste Werk dieses neuen Universums und eröffnet das Kapitel „Gods and Monsters“. Der Science-Fiction-Superheldenfilm, bei dem Regisseur Gunn auch das Drehbuch schrieb, feierte bereits im Juli 2025 in den USA und in Deutschland Kinopremiere. Jetzt ist der Film mit David Corenswet in der Hauptrolle auch fürs Heimkino erhältlich.

Das wird verlost

Zum Gewinn stehen eine DVD des neuen „Superman“-Films mit Pocket-Pop-Anhänger sowie eine Blu-ray des Films plus Pocket-Pop-Anhänger.

Darum geht es in „Superman“

Als Superman in Konflikte im In- und Ausland hineingezogen wird, geraten seine Handlungen in die Kritik, und die Öffentlichkeit wendet sich gegen ihn. Das verschafft dem Tech-Milliardär Lex Luthor die Gelegenheit, den Mann aus Stahl endgültig auszuschalten. Können die unerschrockene Reporterin Lois Lane und Supermans vierbeiniger Begleiter Krypto ihm helfen, bevor es zu spät ist?

Hier in den Trailer von „Superman“ hineinschauen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zum Cast gehören neben David Corenswet auch Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion und Isabela Merced.

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von knapp 612 Millionen Dollar ist das Comeback der Superman-Figur laut „Filmstarts“ der bislang erfolgreichste Superheldenfilm des Jahres 2025 – noch vor „Fantastic Four“, „Thunderbolts“ und „Captain America 4“.

James Gunn hat bereits bestätigt, dass sich Fans auf eine Fortsetzung freuen dürfen: Der zweite „Superman“-Film soll am 9. Juli 2027 in den US-Kinos starten und den Titel „Man Of Tomorrow“ tragen.

So kann man gewinnen

ROLLING STONE verlost zwei Sets. Wer teilnehmen möchte, schreibt eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de mit Name, Adresse und Telefonnummer. In die Betreffzeile gehört das Stichwort „Superman“. Teilnahmeschluss ist der 24.10.25.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!