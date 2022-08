Larry June im Videointerview über sein neues Album — und warum er nur wenig arbeitet

Ein Jahr nach seinem letzten Longplayer „Orange Print“ veröffentlichte der US-amerikanische Rapper Larry June am 19. August 2022 sein neues Album „Spaceships On The Blade“. Im Interview mit ROLLING STONE spricht der 31-Jährige nicht nur über seine neue Musik, sondern gibt auch Einblicke in seinen besonderen Arbeitsrhythmus, für den ihn so mancher wohl beneiden dürfte. Laut eigenen Angaben arbeitet June nämlich nur drei Stunden am Tag. Wie das trotz geringem Aufwand trotzdem so gut funktioniert, seht ihr im Video.