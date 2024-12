Larry Mullen Jr. von U2 deutet „andere“ Musik und Tour für 2026 an

Ist bereits neue Musik von U2 in der Mache? Das hat zumindest Schlagzeuger Larry Mullen Jr. in einem Interview durchblicken lassen.

Im Gespräch mit „Times Radio“ erklärte der Musiker, dass U2 an neuem Material arbeiten würden, das einen Wandel im Sound der Band markieren würde. Mit den neuen Songs, so hofft er, könne die Band dann 2026 auf Tournee gehen. „Ich glaube nicht, dass es das sein wird, was wir normalerweise machen“, sagte er. „Ich würde hoffen, dass es etwas anderes sein wird“, sagte er. „Aber ich freue mich darauf, in irgendeiner Form wieder dabei zu sein.“

Schon im November hatte The Edge bekanntgegeben, dass die Band endlich wieder mit Mullen Jr. im Studio sei. Letzterer hatte aufgrund einer Verletzung und der anschließenden Genesung von einer Operation pausieren müssen, die Las Vegas Sphere Residency musste ohne ihn fortgesetzt werden. The Edge erklärte: „Definitiv U2, mit Larry, was wunderbar ist, wir haben ihn im Studio … er ist gut, er geht es langsam an, aber er sitzt wieder am Schlagzeug, macht noch ein paar Aufnahmen mit uns und so werden wir bis Ende des Jahres noch ein bisschen mehr davon machen.“ Mullen Jr. hatte Schäden an seinen Ellbogen, Knien und Nacken, die er sich durch seine Karriere am Schlagzeug zugezogen habe. Er wollte sich daraufhin etwas Zeit nehmen, um wieder voll zu genesen.

Auch Dyskalkulie erschwert Larry Mullen Jr. das Spielen

Gegenüber„Times Radio“ verriet der Artist auch, dass er aufgrund von Dyskalkulie Schwierigkeiten habe, Takte zu zählen. Diese Einschränkung verglich er mit dem „Besteigen des Everest“. Die Lernschwäche beeinträchtigt die Fähigkeit einer Person, mathematische Fähigkeiten zu nutzen und zu erwerben. Dass er davon betroffen ist, habe der Drummer erst kürzlich festgestellt. Das Addieren und Zählen sei ihm schon immer schwergefallen. Der „Irish Times erklärte er: „Ich wusste schon immer, dass mit meinem Umgang mit Zahlen etwas nicht stimmt. Ich bin rechenschwach. Und vor kurzem habe ich festgestellt, dass ich Dyskalkulie habe, also kann ich nicht addieren, ich kann nicht zählen.“ Zu den Auswirkungen auf seine Musikkarriere sagte er: „Wenn Leute mir beim Spielen zuschauen, sagen sie manchmal: ‚Du siehst gequält aus‘. Ich bin gequält, weil ich versuche, die Takte zu zählen.“