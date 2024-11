U2 arbeiten mit Brian Eno an irrer Science-Fiction-artiger irischer Volksmusik

U2 scheuen sich nicht vor Experimenten. Das nächste kommt offenbar in Form einer Zusammenarbeit mit Brian Eno, der in der Vergangenheit schon oft mit den Iren kooperierte.

U2 beschreiten neue Pfade

Gitarrist The Edge sprach mit BBC Radio 2 über zukünftige Pläne der Gruppe. „Wir waren die Tage im Studio und haben an verrückter neuer Musik gearbeitet“, teilte der Musiker. „Bono und ich beschäftigen uns mit irrer Science-Fiction-artiger irischer Volksmusik. Das könnte Teil des neuen U2-Albums werden. Wir sind uns noch nicht sicher, wir schauen mal.“ Die Ergebnisse seien jedoch nicht, was Fans erwarten würden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Teil des Prozesses ist es, weit vom Pfad abzuweichen und dann alles wieder zusammenzuführen“, gab The Edge außerdem Einblicke in das Schaffen der irischen Rockband. „So gestalten wir einzigartig klingende Musik. Wir sind in der großartigen Position, nichts zerdenken zu müssen – wir machen einfach Musik und lieben unseren Weg.“ The Edge resümierte: „Wo die Sachen hingehören, finden wir später raus. Ich habe mehrere verschiedene Projekte, an denen ich arbeite.“

Larry Mullen Jr. ist zurück

Der U2-Gitarrist teilte außerdem mit, dass Schlagzeuger Larry Mullen Jr. Teil der neuen Aufnahmen war. Zuletzt musste dieser aussetzen, um sich von einer Operation zu erholen. Die Residenz der Band im The Sphere in Las Vegas saß das Gründungsmitglied also aus, die Band trat erstmals seit 1978 ohne ihn auf. Als Ersatz spielte Bram van den Berg von Krezip. „U2 mit Larry ist definitiv wundervoll“, so sein Band-Kollege. „Er ist im Studio, es geht ihm gut und er geht es langsam an, aber er ist zurück im Sattel und gemeinsam machen wir bis Ende des Jahres noch ein paar Aufnahmen.“

Eigentlich liegt der Fokus der Dubliner Rocker derzeit auf der Jubiläumsausgabe des Erfolgsalbums „How To Dismantle An Atomic Bomb“ (2004), das als Reissue namens „How To Re-Assemble An Atomic Bomb“ erneut erschien. Davor veröffentlichten sie 2023 Neuaufnahmen diverser Songs als „Songs Of Surrender“. Das aktuellste Album mit neuem Material. „Songs Of Experience“, erschien 2017. Bereits 2022 gab Sänger Bono an, dass die Band ein neues Werk geschrieben habe – letztlich veröffentlichten U2 die Songs jedoch nicht. Stattdessen widmeten sie sich besagter Konzertresidenz in Las Vegas, die auch als Film erschien.