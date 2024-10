U2 veröffentlichen 20 Jahre alten Song „Happiness“

Obwohl es zu den erfolgreichen Alben in der Karriere von U2 gehört und die Band mit der Platte als eine der wenigen das Kunststück schaffte, alle Grammys abzuräumen, für die sie nominiert war, gilt „How To Dismantle An Atomic Bomb“.

Die Iren feiern ihre von einer spektakulären Tour begleitete Platte nun zum 20-jährigen Jubiläum mit einem Boxset. Darin befindet sich auch eine LP mit zehn Stücken dieser Zeit, die es nicht auf das Album geschafft hatten. Einer der Stücke dieser „How to Re-Assemble an Atomic Bomb“ benannten Song-Sammlung heißt „Happiness“ und wurde am Freitag von U2 offiziell zum Hören freigegeben.

„Happiness“ oder: Wie U2 lernten, die Bombe zu lieben

Mit seinen messerscharf herausproduzierten Gitarrenklängen passt er ganz sicher gut in die damalige Zeit. Bono singt viele „Yeahs“ am Anfang, findet fast schon den Stil, der später vor allem den Nachfolger „No Line On The Horizon“ auszeichnet und philosophiert natürlich wieder über die Liebe („Love has got a hold on me/Taking all control of me/It’s got the very soul of me/Soul soul soul soul“).

Das Parolenhafte ist etwas überstrapaziert, aber es wird tatsächlich von der Atombombe gesprochen und später gibt es noch schöne Gitarrensalven von The Edge.

Die Neu-Edition von „How To Dismantle An Atomic Bomb“ erscheint am 22. November 2024 in insgesamt sechs Konfigurationen. Die 20th Anniversary Edition erscheint im Remaster, inklusive Bonus-Song „Fast Cars“ (ursprünglicher Titel: „Xanax and Wine“). Dazu gibt es das bisher nur auf DVD verfügbare Chicago-Konzert als Audio-CD.

Das limitierte „8 LP Super Deluxe Collectors Boxset“ und die 5-CD Edition enthalten mit „How To Re-Assemble An Atomic Bomb“ auf jeden Fall fünf unveröffentlichten Songs aus dem Archiv, darunter auch „Happiness“.