Lauryn Hill: Tour mit Fugees fällt aus – Deutschland betroffen?

Am 6. August 2024 gab Ms. Lauryn Hill überraschend bekannt, dass die geplante Co-Headliner-Tour mit den Fugees abgesagt wird. Diese Nachricht kam nur wenige Tage vor dem eigentlichen Beginn der Tour, die am 9. August in Tampa, Florida, starten sollte. Die Tournee sollte das 25-jährige Jubiläum ihres ikonischen Albums „The Miseducation of Lauryn Hill“ feiern.

Europäische Fans von Lauryn Hill können aufatmen

Am Dienstag erhielten Ticketkäufer:innen die Mitteilung, dass die Tour abgesagt wurde und alle US-Termine von Ticketmaster entfernt worden seien. Die Rückerstattungen würden an den Verkaufsstellen erfolgen. Bisher gibt es keine offizielle Erklärung für die Absage. Weder Lauryn Hill noch die Fugees haben sich dazu geäußert.

Die geplante Tournee hätte in verschiedenen US-Städten Halt gemacht, darunter Atlanta, Philadelphia, Dallas, Houston und Milwaukee, und ihren Höhepunkt am 17. September in der Hollywood Bowl sowie am 20. und 21. September in New York und New Jersey erreicht.

Während die US-Termine gestrichen wurden, bleiben die Konzerte der Übersee-Tournee, die am 12. Oktober in Manchester, England, beginnt und am 22. Oktober in Amsterdam endet, derzeit noch bestehen. Ob diese Gigs ebenfalls abgesagt werden, bleibt unklar. Deutsche Fans dürfen jedoch vorerst beruhigt sein. Für die geplante Termine der Tour in Hamburg, Berlin und Köln lassen sich aktuell noch uneingeschränkt Tickets erwerben.

Lauryn Hill und Fugees enttäuschen Fans erneut

Dies ist nicht das erste Mal, dass eine Tournee von Hill und den Fugees abgesagt wird. In den vergangenen Jahren gab es wiederholt Probleme mit abgesagten oder verschobenen Konzerten. Bereits am 22. November 2023 wurde eine laufende Tournee plötzlich unterbrochen, wobei Hill bekannt gab, dass die verbleibenden Termine auf das Jahr 2024 verschoben würden, da sie mit einer schweren Stimmbelastung zu kämpfen hätte.

Die Wiedervereinigungstournee der Fugees, die ursprünglich für 2021 geplant war, musste ebenfalls verschoben und schließlich im Januar 2022 abgesagt werden. Trotz dieser Rückschläge wurden die Konzerte, die Hill und die Fugees im letzten Jahr absolvierten, gut angenommen.

Viele nahmen die Absage der Tour aufgrund der häufigen Verschiebungen der letzten Konzertreisen mit Humor. Sei witzelten auf Social Media darüber, wie sie diesmal darauf reinfallen und denken konnten, dass die Tour tatsächlich stattfinden würde.

Neben der abgesagten US-Tournee absolvierte Hill in diesem Jahr bereits einige Auftritte, darunter in Brasilien, Saudi-Arabien, Bahrain, Kanada und Las Vegas. Sie trat zudem am 30. Juni (2024) bei den BET Awards auf.

Unter einem Instagram-Post der Sängerin, indem sie ihre Fans aufforderte zur Tour zu kommen, kommentierten einige Nutzer:innen „Ich werde da sein, aber wirst du auch da sein?“ und „Sollen wir einfach zu dir nach Hause kommen fürs Konzert? Wäre kein Problem für uns, wenn du es dann zur Tour schaffst“. Andere Stimmen verteidigten die 49-Jährige jedoch und hielten es für ihre gutes Recht eine Tour so häufig abzusagen, wie sie will, wenn es dafür gute Gründe gebe.