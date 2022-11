Lavender Country: Sänger Patrick Haggerty ist tot

Patrick Haggerty, Sänger der US-Band Lavender Country, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Lavender Country war in den Siebzigern eine der ersten Country-Bands, die offen über homosexuelle Inhalte sang. „Heute morgen haben wir eine großartige Seele verloren“, schrieb die Band auf Instagram. „Nachdem er vor mehreren Wochen einen Schlaganfall hatte, konnte er seine letzten Tage zu Hause verbringe, umgeben von seinen Kindern und seinem lebenslangen Ehemann, JB. In Liebe und Solidarität.“

“Patrick Haggerty war einer der lustigsten, freundlichsten, mutigsten und klügsten Menschen, die ich je getroffen habe“, hieß es in einem Statement ihres Labels Don Giovanni Records. „Er hat nie aufgegeben, dafür zu kämpfen, woran er glaubte, und diejenigen um ihn herum, die er liebte und um die er sich kümmerte, werden diesen Kampf fortsetzen.“

Lavender Country wurde 1972 in Seattle gegründet. 1973 nahmen sie ihr Debütalbum „Lavender Country“ auf. Auf Songs wie „Come Out Singing“ thematisierten sie offen schwule Themen: „Wakin‘ up to say hip hip hooray/I’m glad I’m gay“, heißt es dort etwa im Text.

Zweites Album von Lavender Country erst 50 Jahre nach Debüt

Die Gruppe geriet in Vergessenheit, bis das Label Paradise of Bachelors das Album 2014 neu auflegte. Daraufhin nahm die Band 2019, fast 50 Jahre nach ihrem Debüt, ihre zweite LP „Blackberry Rose“ auf. Zunächst im Selbstvertrieb erschienen, wurde es im Februar 2022 in einer neuen Version offiziell von Don Giovanni Records herausgegeben.

Haggerty wurde 1944 geboren und wuchs auf einer Milchfarm im Bundesstaat Washington auf. Nach der Schule wurde er wegen seiner Homosexualität aus dem US-Friedenskorps geworfen. Nachdem er die Effekte des Stonewall-Aufstands der New Yorker LGBTQ-Community 1969 beobachtete, begann er selbst, sich als Aktivist für LGBTQ-Rechte und gegen Rassismus einzusetzen. Unter anderem war er Mitglied der Organisation Act Up, die sich für AIDS-Kranke einsetzt.