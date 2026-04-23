„Leaving Neverland“-Regisseur: „Michael“-Zuschauer verschließen die Augen vor den Missbrauchsvorwürfen

Der Regisseur von „Leaving Neverland“ wirft den Zuschauern des neuen Michael-Jackson-Biopics vor, gegenüber den Kindesmissbrauchsvorwürfen gegen den Sänger die Augen zu verschließen.

Dan Reed, der zwei Dokumentarfilme über die Anschuldigungen gegen Jackson gedreht hat, kritisierte in einem neuen Interview mit dem „Hollywood Reporter“ sowohl Jacksons Nachlass als auch „Michael“-Regisseur Antoine Fuqua und das Kinopublikum. „Wie kann man eine authentische Geschichte über Michael Jackson erzählen, ohne auch nur zu erwähnen, dass er ernsthaft beschuldigt wurde, ein Kinderschänder zu sein? Das erschließt sich mir schlicht nicht“, sagte Reed. „Den Leuten ist es egal, dass er ein Kinderschänder war. Ganz buchstäblich – es interessiert sie einfach nicht.“

Reed fügte hinzu: „Viele Menschen werden ihre Bedenken wohl einfach runterschlucken und sich sagen: ‚Na ja, es ist ein toller Jukebox-Film‘ – und dabei völlig ausblenden, dass dieser Mann schlimmer war als Jeffrey Epstein.“

Fuqua und die Goldgräber-Ironie

Aufgrund einer Einigung mit dem Jackson-Nachlass war es dem Biopic „Michael“ rechtlich nicht möglich, die Missbrauchsvorwürfe zu thematisieren. In Presseinterviews rund um den Kinostart hat Regisseur Fuqua die Klagen gegen Jackson und seinen Nachlass dennoch heruntergespielt und erklärt, „manchmal machen Leute schmutzige Sachen für Geld“.

„Dass Antoine Fuqua den Leuten Goldgräberei vorwirft, ist schon ziemlich ironisch. Mir scheint, alle Beteiligten dieses Films verdienen prächtig daran“, sagte Reed. „Wenn hier jemand Kasse macht, dann Michael Jacksons Nachlass und die Leute, die an diesem Biopic mitgewirkt haben.“ Reed ergänzte, die Protagonisten von „Leaving Neverland“, Wade Robson und James Safechuck, hätten „mit ihren Anschuldigungen keinen einzigen Cent verdient“, da die Klagen noch immer liefen.

Auf die Frage, was er beim Dreh von „Leaving Neverland“ gelernt habe, antwortete Reed ohne Umschweife: „Ich habe gelernt, dass Michael Jackson kleine Jungs gefickt hat. Das habe ich gelernt.“ Sieben Jahre nach der Veröffentlichung des Dokumentarfilms scheint der verstorbene King of Pop die öffentliche Meinung jedoch auf seine Seite gezogen zu haben: Sein Leben ist inzwischen Gegenstand sowohl eines Broadway-Musicals als auch eines Biopics, während „Leaving Neverland“ aufgrund einer Einigung zwischen HBO und dem Jackson-Nachlass bis 2029 nicht gestreamt werden kann.

Taube Ohren beim Publikum

„Ich glaube, viele Menschen lieben einfach seine Musik und stellen sich taub. Und ohne tatsächliches Videomaterial von Michael Jackson beim Geschlechtsverkehr mit einem siebenjährigen Kind weiß ich nicht, was diese Leute noch umstimmen könnte“, sagte Reed dem „Hollywood Reporter“.

„Ich will niemanden daran hindern, seine Musik zu hören. Ich habe mich nie dafür ausgesprochen, Michael Jackson zu canceln … Ich finde nur: Wenn man seine Musik genießt, sollte man auch in Betracht ziehen, dass er Sex mit Kindern mochte – und ehrlich schauen, was das mit dem Genuss macht … Ich glaube, viele Menschen wollen die Kinder einfach vergessen und die Musik genießen.“