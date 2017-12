Led Zeppelin gründeten sich im Jahr 1968, schrieben mehrfach Musikgeschichte, bevor sie sich dann 1980 auflösten. Allerdings nicht endgültig. Seitdem haben sich die Musiker insgesamt viermal wiedervereinigt, zuletzt 2007 zu einigen Mega-Shows.

Weiterlesen Zu viele Menschen bei Konzert von Robert Plant: Schwäche-Anfälle – Fans sauer! Ein Gig von Robert Plant in Wolverhampton (England) sorgt für Aufregung. Weil sich zu viele Menschen in der kleinen Halle befanden, hatten einige Konzertgänger einen Schwächeanfall erlitten. Im kommenden Jahr steht nun das 50. Bandjubiläum an. Natürlich der ideale Zeitpunkt, um das eigene Werk zu feiern. Neue Ausgaben der Studioalben dürfte es nicht geben, davon gab es in den letzten Jahren Maßstäbe setzende Special-Editions zu nicht immer ganz günstigen Preisen. Doch wie Jimmy Page in einem Interview mit der Academy of Achievement mitteilte, seien die überlebenden Mitglieder der Gruppe bereit, den Meilenstein im Jahr 2018 gebührend zu feiern. „Es wird etwas von Led Zeppelin geben, das auf jeden Fall herauskommt, das die Leute auch nicht kennen, weil ich gerade daran arbeite“, sagte er.

Robert Plant kann viele Songs von Led Zeppelin nicht mehr ertragen

Der Musiker fügte vieldeutig hinzu: „Nächstes Jahr ist das 50. Jahr, also gibt es jede Menge Überraschungen.“ Ob Robert Plant Teil des Konzepts ist, darf eher bezweifelt werden. Zuletzt erwähnte der Sänger, der vor einigen Wochen seine neue Soloplatte „Carry Fire“ veröffentlicht hat, dass er einige Songs von Led Zeppelin einfach nicht mehr hören könne. Bei Liedern wie „Babe I’m Going To Leave You“ stieße ihm sein eigener Gesang sauer auf, sagte der 69-Jährige dem „Guardian“.