„Led Zeppelin IV“: Cover-Figur als viktorianischer Dachdecker aus Wiltshire identifiziert

Das „Led Zeppelin IV“-Cover und die dazugehörige Hintergrundgeschichte verblieb für ein halbes Jahrhundert lang ein Mythos. Nun haben Untersuchungen das Rätsel um die Person gelöst: Es soll sich um „Bild Lot Long“, einen Witwer aus Wiltshire handeln.

Geheimnis um „Led Zeppelin“-Cover gelöst

Auf dem Cover zu sehen ist ein Mann, der sich bückt und mit seinen Händen eine Stange umklammert, die ein Bündel Haselnusssträucher auf seinem Rücken trägt. Nun stellte sich heraus, dass es sich um ein spätviktorianisches Schwarz-Weiß-Foto eines Dachdeckers aus Wiltshire handelt. Herausgefunden hat dies Brian Edwards, ein Gastwissenschaftler der „University of West of England“. Er entdeckte das Bild in einem Fotoalbum bei der Recherche zu einer Ausstellung, die er 2021 kuratierte.

„Led Zeppelin haben den Soundtrack geschaffen, der mich seit meinen Teenagerjahren begleitet, und ich hoffe wirklich, dass die Entdeckung dieses viktorianischen Fotos Robert, Jimmy und John Paul erfreut und unterhält.“

Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Person auf dem Cover, namentlich Bild Lot Long, 1823 südwestlich Englands in Mere geboren wurde und 1883 starb. Zum Zeitpunkt der Aufnahme lebte Long als Witwer in einem kleinen Häuschen in der Shaftesbury Road. Eine Teilsignatur auf dem besagten Bild ließ ebenfalls auf den Fotografen schließen. Es handelt sich hier wahrscheinlich um Ernest Howard Farmer, den ersten Leiter der Schule für Fotografie an der damals neu benannten Regent Street Polytechnic, die heute zur University of Westminster gehört.

Ursprünglich entstand das Cover durch den Led-Zeppelin-Sänger Robert Plant. Dieser entdeckte in einem Antiquitätengeschäft in der Nähe des Hauses des Gitarristen Jimmy Page in Pangbourne, Berkshire, ein gerahmtes Farbfoto des Originalbildes des Dachdeckers aus Wiltshire. Das dazugehörige Album „Led Zeppelin IV“ erschien 1971 und hat sich weltweit über 37 Millionen Mal verkauft.

Farmers Foto befindet sich heute im Wiltshire Museum in Devizes, wo im Frühjahr 2024 eine Ausstellung mit dem Bild und anderen Aufnahmen aus dem Westen Englands aus der viktorianischen Zeit geben soll.