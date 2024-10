Legendäres Beatles-Mischpult steht bald zum Verkauf

Es begleitete schon die Beatles: Das Mischpult, auf dem das Album „Abbey Road“ aufgenommen wurde. Nachdem es restauriert wurde, kann man das Gerät nun bald selbst erwerben.

Ein Mischpult mit Legendenstatus

Die Musik-Equipment-Seite Reverb bietet das Mischpult ab dem 29. Oktober zum Verkauf an. Das Mischpult, welches in den Londoner EMI-Studios zur Aufnahme des Albums „Abbey Road“ verwendet wurde, sei „sorgfältig und wunderschön“ restauriert worden. Es handelt sich hierbei um die „EMI TG12345-Konsole“. Sie wurde von den EMI Studios im Jahr 1968 selbst gebaut. Somit nahm das Gerät das letzte Album der „Fab Four“ auf, bevor sich die Band dann 1970 auflöste.

Toningenieur Dave Harries, welcher in den 60er-Jahren bei mehreren Beatles-Sessions dabei war, meinte: „‘Abbey Road’ ist eines der besten Alben aller Zeiten, und es klingt so gut, weil es mit diesem Mischpult aufgenommen wurde. Es hat einen unverwechselbaren Klang, der den Weg in die Zukunft der Pop-Aufnahmetechnik kennzeichnete.”

Hier kann man sich die Konsole ansehen:

Aufwändiger Restaurierungsprozess

Laut der Reverbs Ankündigung sei das Pult mehr als fünfzig Jahre „auseinandergebaut und ungenutzt geblieben“. Der Restaurierungsprozess soll fünf Jahre gedauert haben. „Ein Team aus Ingenieuren und Tontechnikern konnte 70 Prozent der Originalteile auftreiben und verbauen; die Ersatzteile wurden originalgetreu nachgebaut, um nahtlos mit ihren älteren Gegenstücken zusammenzuarbeiten.” Ebenso hätten verschiedene Artists das Mischpult zur Probe bespielt.

Das Gerät sei in seinem Dasein als Mischpult einmalig. Hergestellt wurden davon nur 17 Stück. Neben der Aufnahme für „Abbey Road“, half die Konsole auch bei der Aufnahme von Solo-Projekten der Beatles-Mitglieder. So beispielsweise für „John Lennon/Plastic Ono Band“ oder George Harrisons „All Things Must Pass“.