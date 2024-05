Die Abbey Road Music Photography Awards finden am 03. Oktober 2024 zum dritten Mal in Folge statt. Die Preise in neun unterschiedlichen Kategorien werden jährlich verliehen, um herausragende Leistungen in der Musikfotografie zu würdigen und die Personen hinter der Kamera zu ehren, die vor allem in der Musikbranche tätig sind.

Die Veranstaltung präsentiert sowohl Bühnenaufnahmen als auch Backstage-Momente, die sonst möglicherweise unbemerkt geblieben wären. Die Preisträger:innen werden in den Studios ausgezeichnet, in denen die Beatles einst ihre bahnbrechenden Alben aufnahmen.

Star-Fotograf:innen in der Jury

Jedes Jahr prüfen berühmte Fotograf:innen aus der ganzen Welt die eingesendeten Werke und geben Feedback. Die 2023 Awards zogen über 16.000 Beiträge aus 30 verschiedenen Ländern an, 1,5 Millionen Besucher:innen kamen zu der Ausstellung. Auch diesmal werden einige Stars der Lichtbild-Welt als Richter:innen an der Veranstaltung teilnehmen. Geleitet wird die diesjährige Juror:innenrunde von Rankin, der vor allem für seine Aufnahmen von Madonna bekannt ist. Auch Raven B Varona wird die Einsendungen unter die Lupe nehmen. Die Amerikanerin wurde für die „On the Run II“-Tour 2018 von Beyoncé und Jay-Z angestellt. Neben den Fotografierenden wird auch Beth Ditto im Jurypanel der Abbey Road Music Photography Awards vertreten sein.

Insgesamt können sich die angehenden Künstler:innen mit ihren Einsendungen in sechs Kategorien beweisen. Diese sind:

Undiscovered Photographer of the Year

Music Moment of the Year

Live Music Award

Underground Scenes Award

Making Music Award

Jazz: The Rebirth of Cool

Außerdem gibt es noch drei weitere Kategorien, für welche die Jury selbst Kunstwerke nominiert.

Portrait

Editorial

ICON

Einsendungen ab jetzt möglich

Um an den Abbey Road Music Photography Awards teilzunehmen, muss man weder jahrelange Erfahrung haben, noch teures Equipment oder berühmte Fotomodelle aufweisen. „Mit der Verleihung der jährlichen Music Photography Awards feiern wir diese lebendige Kunstform und die talentierten Menschen hinter der Linse. Unsere Aufgabe ist es nicht nur, ihre unglaublichen Arbeiten zu präsentieren, sondern auch, aufstrebende Fotografen zu fördern und ihnen sinnvolle Möglichkeiten zu bieten“, so die Veranstalterin Sally Davies.

Jede Person kann an dem Wettbewerb teilnehmen und Bilder einreichen. Bis zum 18. Juli können hier der Jury Fotos vorgelegt werden. Wer gewinnt darf sich auf ein Mentoring mit Branchenexpert:innen wie Rankin und Sacha Lecca, Ausstellungen und Möglichkeiten für Fototermine freuen.