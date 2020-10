LEGO kündigt „Fender Stratocaster“-Bauset an

Am 17. November soll der Lego-Star-Wars-Film auf der Streamingplattform erscheinen

Am 17. November wird auf Disney+ ein Star-Wars-Film in LEGO-Optik erscheinen. Dieser ist inspiriert von dem „Star Wars Holiday Special“ aus dem Jahr 1978. Eine extra für das Fernsehen produzierte Sendung, die damals am 17. November im US-amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Das Datum, an welchem die Wookies den „Tag des Lebens“ feiern. Am 17. November 2020 kommt dann der neue Lego-Film. Da die LEGO-Verfilmung angelehnt an das Holiday-Special aus dem Jahr 1978 ist, werden auch hierbei die Charaktere Rey, Finn, Poe und Rose zu seinen sein, die gemeinsam den Wookie-Feiertag zelebrieren. Rey und der Roboter BB-8 begeben sich zudem auf…