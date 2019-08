Lemmy Kilmister: Verschollener Country-Song aufgetaucht

Foto: Getty Images, Jason Merritt. All rights reserved.

Vier Jahre nachdem Lemmy Kilmister an Krebs verstarb, tauchte nun eine lange verloren geglaubte Aufnahme der Country-Ballade „The Mask“ auf. 2009 soll das Lied im Duett mit der Singer-Songwriterin Linda Kay entstanden sein.

Auch wenn der Country-Song ein wenig aus dem Rahmen seiner sonstigen Werke fällt, handelt es sich bei „The Mask“ tatsächlich nicht um Lemmys einzige Aufnahme in dem Stil. Beispielsweise auf „Don’t Let Daddy Kiss Me“, das 1993 auf „Bastards“ erschien, zeigte der Hard-Rocker sich bereits von seiner melancholischeren Seite.

Schon 1979, dem Jahr in dem auch Motörheads Alben „Bomber“ and „Overkill“ veröffentlicht wurden, arbeitete Lemmy an „The Mask“. Lange wurde fälschlicherweise geglaubt, das Duett, das er 2009 mit Kay aufnahm, wäre verloren gegangen. Nun erschien es als erste Single von „Black & Gold“, dem neuen Album der Sängerin.

Hören Sie hier „The Mask“ von Lynda Kay & Lemmy Kilmister: