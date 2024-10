Motörhead-Gekrakel: Buch mit Skizzen von Lemmy Kilmister kommt

Im kommenden Jahr ist die Gründung von Motörhead 50 Jahre her sowie der Tod ihres Frontmanns Lemmy Kilmister bereits zehn Jahre. Schon bevor das Erinnerungsjahr beginnt, gibt es ein neues Buch mit Material des Sängers.

Motörhead kündigten mit „Ye Book Of Inconsequential Scribbles Of Lemmy Kilmister 1st Esq.“ eine ungewöhnliche Sammlung an. Das Buch enthält Skizzen und niedergeschriebene Gedanken des 2015 verstorbenen Sängers und Bassisten. Nur 500 handnummerierte Exemplare soll es geben. Es wird ausschließlich online verkauft.

Auf der Webseite der einflussreichen Rockband ist ein Preis von 35 Pfund beziehungsweise 42,95 Euro angegeben. Die Vorbestellungen laufen bereits, ab der zweiten Novemberwoche sollen die Lieferungen erfolgen.

Skizzen von Lemmy Kilmister

„Lemmy war ein stolzer Kritzler und Autor, der im Laufe der Jahre viele Tagebücher füllte“, heißt es in einer Mitteilung über das Werk. „Er hat immer gehofft, eine Sammlung seiner einzigartigen Einblicke in das Leben veröffentlicht zu sehen.“

Weiter ist zu dem Lemmy-Kilmister-Sammlerstück zu lesen: „‚Ye Book Of Inconsequential Scribbles‘ zeigt einige von Lemmys besten Kritzeleien und bietet einen ungefilterten Einblick in den Geist eines Mannes, dessen Sicht auf die Welt ironisch-humorvoll und zeitlos vorausschauend war. Jede Seite ist eine Hommage an Lemmys einzigartige Fähigkeit, das Leben und die Menschen, die es leben, mit seiner unverfälschten Einstellung und seinem bösen Sinn für Humor zu erfassen. Mit dieser limitierten Auflage wird Lemmy der Wunsch erfüllt, seine Gedanken in gedruckter Form zu bekommen. Dabei wird gleichzeitig das wahre Wesen einer der einflussreichsten Figuren des Rock gefeiert.“

Großes Motörhead-Jubiläum steht bevor

Die 1975 gegründeten Motörhead nähern sich dem 50. Band-Geburtstag. Bereits diese Woche erscheint das Musik-Boxset „We Take No Prisoners: The Singles 1995–2006“, das die Auskopplungen aus der späteren Karrierephase der Briten hervorhebt. Mit dem doppelten Jubiläum im kommenden Jahr werden aber sowohl diese Sammlung als auch das Buch rund um Lemmy Kilmister wohl nicht die letzte Nachricht rund um die Gruppe gewesen sein …