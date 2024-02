Lemmy Kilmister: Statue in seiner Geburtsstadt geplant

In Lemmy Kilmisters Geburtsort wird eine Statue des Musikers errichtet. Das mittelenglische Burslem, Ortsteil der Stadt Stoke-on-Trent in Staffordshire, stimmte gerade dem entsprechenden Antrag zu.

Hinter der Statue steht kein Unbekannter

Nun soll der verstorbene Motörhead-Frontmann in Form eines bronzenen Abbilds geehrt werden. Plänen des Künstlers Andy Edwards zufolge soll sie 2,25 Meter hoch werden und Kilmister in typischer Bühnenpose zeigen. So soll er seinen Bass spielen und sich einem leicht erhöhten Mikrofonständer entgegenrecken. Edwards hat Erfahrung mit Statuen berühmter Musiker. Er schuf beispielsweise die Figuren der Beatles am Pier Head in deren Heimatstadt Liverpool. Auch zeigte er sich für Skulpturen von Bob Marley, ebenfalls in Liverpool, und der Bee Gees in Douglas auf der Isle Of Man verantwortlich.

Lemmy Kilmister auf der Bühne im Musikvideo des größten Motörhead-Hits:

Behörden forderten Designänderungen

Bevor die Statue von Lemmy Kilmister genehmigt werden konnte, musste der Künstler allerdings Änderungen am Design vornehmen. Die Polizei äußerte Sicherheitsbedenken gegenüber der „gut gemeinten, aber potentiell aufmerksamkeitsheischenden“ Hommage. Primär ging es dabei um Feiernde, die versuchen könnten, die Statue zu erklimmen. Um die Gefahren einzuschränken, wurde der Sockel der Statue erhöht und außerdem der Mikrofonständer näher an den Körper des 2015 verstorbenen Motörhead-Chefs gestellt. Vorgaben der Stadt folgend änderte Edwards außerdem das Material der Plinthe: Anstatt aus schwarzem Granit wird sie nun aus Sandstein sein, um zu den umliegenden Gebäuden zu passen.

Lemmy Kilmister: Tribute an wegweisenden Musiker

Sobald die Finanzierung feststeht, wird der bronzene Lemmy Kilmister auf dem Marktplatz von Burslem errichtet. Derzeit gibt es eine Spendenkampagne im Internet, um das Projekt zu fördern. Es handelt sich nicht um das erste Mal, dass dem Musiker in Form einer Plastik Tribut gezollt wird. Beim Metal-Festival „Hellfest“ im französischen Clisson steht seit zwei Jahren eine metallene Statue von Lemmy Kilmister, in die Teile seiner Asche eingebaut sind. So will die Szene den Musiker ehren, der mit seiner Band ein wichtiger Wegbereiter für die erste Welle von Heavy Metal war. Ein weiteres Abbild von ihm steht in einem Restaurant in West Hollywood, in dem der Musiker häufig aß.