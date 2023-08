Motörhead: Lemmys Asche auf Wacken Open Air beigesetzt (Video)

Wacken 2023 ist vorbei. Vom 31. Juli bis zum 5. August verwandelte sich das beschauliche 2000-Seelen-Örtchen in Schleswig-Holstein in eine Hochburg für Metaller:innen aus aller Welt. Trotz Regen, Matsch und Einlassstopp, konnte auch die diesjährige Ausgabe des Metal-Festivals als Erfolg verbucht werden. Als Headliner stand in diesem Sommer Sängerin Doro zusammen mit Motörhead auf der Bühne. Mit im Gepäck hatten Phil Campbell und Mikkey Dee die Asche ihres verstorbenen Bandkollegen Lemmy Kilmister.

Der Motörhead-Frontmann starb im Dezember 2015 im Alter von 70 Jahren, nur zwei Tage nachdem er bekannt gegeben hatte, dass bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert wurde. Nun wurde Lemmy auf dem Wacken Open Air Festival geehrt. Dort haben die überlebenden Mitglieder der Band, Phil Campbell und Mikkey Dee, die Asche ihres verstorbenen Freundes beigesetzt.

Empfehlung der Redaktion Viralhit: Bundeswehrsoldat befreit Metal-Fan mit Schaufel aus dem Matsch

Letzte Woche wurde bestätigt, dass seine Asche auf dem Wacken Open Air Festival in den Schlamm gestreut wurde.

Nun sind auch Aufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie die überlebenden Bandmitglieder die Asche ihres Sängers, der eigentlich Ian Fraser Kilmister hieß, in einer nach Lemmy benannten Bar im Dorf beisetzen.

Die Fans konnten miterleben, wie Campbell und Dee Lemmys Asche, aufbewahrt in einer Mini-Version seiner Urne, in einer Glasvitrine neben seinem Hut, seinen Stiefeln, seiner Bassgitarre und seinem Marshall-Stack unterbrachten.

„Lemmy liebte es, in Wacken zu spielen; es gab eine lange Beziehung, da wir 1997 zum ersten Mal spielten und viele, viele Male wiederkamen“, so Dee. „Es ist ganz natürlich, dass er jetzt zurückkehrt und einen anderen Ort für immer hat.“ Campbell fügte hinzu: „Es ist toll, dass Lemmy für immer in Wacken unter so guten Freunden sein wird. Und ich bin froh, dass es ein anderes Zuhause gibt, wo die Leute auf ihn anstoßen können.“

Die Mitglieder von Motörhead setzen die Asche von Lemmy in Wacken bei:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein Teil von Lemmys Asche wurde bereits für die Tätowierung von Motörheads Tourmanager und Produktionsassistenten verwendet. Der Künstler hatte vor seinem Tod auch darum gebeten, dass seine Asche in Schusswaffenkugeln gefüllt und an seine Lieben geschickt wird.

„Wir werden nie wieder unter dem Namen Motörhead auf Tour gehen“

Im Januar erklärte Schlagzeuger Mikkey Dee, dass die Band „nie, nie, nie wieder“ unter dem Namen Motörhead touren werde. „Das ist für mich ein Schritt über die Grenze. Wir werden nie, nie, nie wieder unter dem Namen Motörhead auf Tour gehen und jemand anderen mitbringen. Das wird niemals passieren. Aber was wir tun, ist, hier und da ein paar Shows zu spielen“, sagte Dee.

Empfehlung der Redaktion Wacken 2024 ist schon ausverkauft

Auf der Bühne des Wacken Festivals stand auch Doro am Mittwoch (2. August), eine langjährige, persönliche Freundin von Lemmy, und performte gemeinsam mi Campbell und Dee die Motörhead-Klassiker „Love Me Forever“ und „Ace Of Spades“. Von letzterem gibt es hier einen Ausschnitt zu sehen: