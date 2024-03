Den meisten wird Leonard Nimoy in seiner Kino- und Fernsehrolle als Spock in „Raumschiff Enterprise“/ „Star Trek“ in Erinnerung bleiben.

Dabei hatte der 2015 im Alter von 83 Jahren verstorbene Schauspieler auch ein zweites erfolgreiches Standbein: Er fotografierte. In seinem Fotoband „The Full Body Project“ etwa, erschienen 2007, widmete Nimoy sich fülligen Frauen. Sein Verlag „Five Ties Publishing“ bezeichnete das Werk als „provokativ“. Nimoy selbst schrieb:

„Die amerikanische Frau wiegt im Durchschnitt 25 Prozent mehr als das Model, das deren Kleidung bewirbt. Es gibt eine riesige Industrie nur mit dem Zweck Frauen an ihr Schönheitsideal heranzuführen. Pillen, Diäten, Chirurgie, Fitness-Übungen … Die Message lautet: ‚Du siehst nicht ok aus. Aber wenn Du unser Produkt kaufst, geht es in die richtige Richtung. ‚“

Mit dem „Full Body Project“ wollte Nimoy den Charakter der abgebildeten Frauen erforschen: „Wer sind diese Frauen? Warum werden sie fotografiert? Was spielt sich in ihrem Leben ab, wie fühlen sie sich?“

„The Full Body Project: Photographs by Leonard Nimoy“ gibt es derzeit bei Amazon nicht zu kaufen, tauchte in der Vergangenheit immer mal wieder zu Mondpreisen von über 300 Euro auf. Der Band ist antiquarisch zu erwerben, kostet aber ebenfalls zwischen 200 und 500 Euro.