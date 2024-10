Liam Gallagher schießt gegen Saturday Night Live: „Sollen das etwa Comedians sein?“

Von Chappell Roan bis Donald Trump haben schon einige Prominente ihr Fett in der Sketch-Show „Weekend Update“ wegbekommen, die bei bei Saturday Night Live läuft. Und normalerweise können die meisten Stars auch darüber lachen. Doch Liam Gallagher war über die Parodie von ihm und seinen Bruder in der Folge vom 12. Oktober alles andere als begeistert.

Ein Witz auf Kosten der ewigen Streithähne

In dem dreiminütigen Sketch machen sich die Komiker:innen Sarah Sherman in der Rolle des Sängers und James Austin als Noel Gallagher über die jahrzehntelange Fehde der beiden und die kürzlich angekündigte Oasis-Reunion-Tour lustig. „Liam“ beschwert sich, dass sein älterer Bruder den Spice Girls 1995 angeblich erzählt hätte, dass er einen „krummen Knauf“ habe, was „Noel“ vehement bestreitet.

Hier seht ihr den SNL-Sketch von „Weekend Update“:

Als der Moderator sie mit gespielter Verzweiflung anfleht, sich wenigstens bis zur Tour zu vertragen und sie nach einer Gemeinsamkeit fragt, überlegen die Gallaghers kurz, welcher ihr favorisierter „Sex and the City-Liebespartner ist und kommen gleichzeitig auf die Figur Steve Brady. Das reicht anscheinend für die harmonische Zweisamkeit.

Liam Gallagher reagierte nicht gerade erfreut. Als ihn ein User auf X auf die Satire-Einlage hinwies, erwiderte der 52-Jährige: „Sollen das etwa Comedians sein?“ Ein Fan schlägt daraufhin als Konsequenz vor, dass die „Wonderwall“-Männer ihre Amerika-Konzerte absagen sollen: „Sie haben es sich selbst ruiniert.“

Der X-Kommentar von Liam Gallagher:

Die Gallaghers haben „keinen Bock“ auf Interviews

Seitenhiebe auf die Beziehung zu seinem Bruder wie die bei Saturday Night Live könnten wohl der Grund sein, warum Liam Gallagher keine Interviews zur Welttournee im Jahr 2025 geben möchte. Auf X schrieb er als Antwort auf einen Fan: „Wir wollen keine Interviews geben, weil wir Angst davor haben, dass die Medien uns aufdringliche Fragen stellen und versuchen, Löcher in unserer Beziehung zu finden.“ Bei den kommenden Konzerten werde nichts als Frieden zwischen den beiden herrschen: „Ich kann es kaum erwarten, mit ihm auf der Bühne zu stehen und ihm zwischen den Liedern Küsse zu geben.