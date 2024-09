Liam Gallagher: Schlagabtausch mit Fontaines D.C.

Wer auch immer der Support Act auf der Reunion-Tour von Oasis 2025 sein wird: Fontaines D.C. dürften es ziemlich sicher nicht werden – das zeigt ein Schlagabtausch zwischen Oasis-Frontmann Liam Gallagher und der Band aus Dublin.

In einem Interview wurden die Mitglieder von Fontaines D.C. kürzlich gefragt, wie aufgeregt sie wegen der Oasis-Reunion seien. Ihre kurze, prägnante Antwort: „Couldn’t really give a shit to be honest“, auf Deutsch: „Könnte mir ehrlich gesagt nicht mehr am Allerwertesten vorbeigehen“. Eine klare Aussage und definitiv keine besonders gute Bewerbung für einen Support-Slot bei den wiedervereinigten Gallagher-Brüdern.

Liam Gallagher: Das Urteil über Fontaines D.C.

Und Liam Gallagher? Der reagierte darauf freilich auf typische Liam-Art – und kommentierte das Fontaines-DC-Interview zunächst mit den Worten: „Sie sehen aus wie eine beschissene Version von EMF.“

Gallagher wäre aber nicht Gallagher, wenn er nicht noch ein wenig nachlegen würde: „Fuck them little spunkbubbles I’ve seen better dressed ROADIES“, so seine gewohnt charmante Reaktion auf die jungen Kollegen.

Fontaines D.C.: Die Lieblingsband von Liam Gallaghers Sohn Gene

Gallaghers Sohn Gene dürfte das freilich ein wenig anders sehen. 2023 wurde Liam auf X über seine Meinung zu Fontaines D.C. befragt – und antwortete lapidar: „Genes Lieblingsband“.

Rätseln über Oasis-Supportband

Wer Oasis auf ihrer kommenden Tournee supporten wird, ist bislang Spekulationssache. „Liam ist scharf auf etablierte Acts, also wird es vermutlich ein bisschen hin und her gehen, bevor sie etwas bestätigen“, verriet eine der Band nahestehende Quelle „The Independent“. Somit dürfte Villanelle, die Band von Liam Gallaghers Sohn Gene, nicht mit dabei sein. Als heiße Favoriten werden indes Kasabian gehandelt.