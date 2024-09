Wer Oasis in Cardiff sehen möchte, zahlt 1900 Euro für eine Unterkunft

Der 4. Juli 2025 ist der Tag, auf den Oasis-Fans seit vielen Jahren sehnsüchtig warten: An diesem Tag feiert die Band um die wieder versöhnten Brüder Noel und Liam Gallagher mit einer Show im walisischen Cardiff ihr großes Comeback – am Folgetag legt die Band noch einmal nach.

Die Tickets? Sofort ausverkauft und alles andere als billig. Aber nicht nur die Tickets sind definitiv nichts für Sparfüchse – das zeigt eine Recherche von QR Code Generator. Wer nämlich plant, sich über die Börse Airbnb eine Unterkunft für diese beiden Nächte zu buchen, dürfte eine ziemliche Überraschung erleben.

Preise für Cardiff

Der durchschnittliche Airbnb-Preis für den 4. Juli in Cardiff beträgt nämlich stolze 1601 Pfund (rund 1.900 Euro), und am 5. Juli liegt er bei 1.478 Pfund (etwa 1.752 Euro), was immer noch alles andere als ein Schnäppchen ist.

Mit der Verfügbarkeit sieht es auch nicht viel besser aus: Am 4. Juli stehen laut dem Bericht nur 210 Airbnb-Unterkünfte zur Verfügung – was einer Verfügbarkeitsbewertung von 0,5 von zehn bedeutet. Der 5. Juli ist da mit 1,1 von zehn nur marginal besser.

Auch Edinburgh sehr teuer

Auch Fans, die eine Oasis-Show in Edinburgh besuchen, kommen nicht günstig weg. Hierbei handelt es sich um die zweitteuerste Stadt mit Preisen von bis zu 1.259,06 Pfund (etwa 1.458 Euro) am 8. August. Die Folgetage sind mit Durchschnittspreisen von 1.169 Pfund (rund 1.356 Euro) und 963 Pfund (ca. 1.127 Euro) ebenfalls ziemlich teuer.

Wie sieht es in anderen Städten aus?

Dass es in Städten wie Dublin und Manchester günstig wäre, kann man zwar auch nicht sagen. Allerdings ist Dublin mit einem durchschnittlichen Preis von 521,37 Pfund (rund 608 Euro) am 16. August und Manchester mit einem Durchschnittspreis von 607,38 Pfund (etwa 705 Euro) am 19. Juli doch deutlich günstiger.

Wo ist es dann am günstigsten? In London, geht es nach der Recherche. Hier sind sowohl Preis als auch Verfügbarkeit am besten – der durchschnittliche Preis für eine Unterkunft auf Airbnb beträgt hier 132 Pfund (rund 154 Euro) pro Nacht – das ist stolze 77 Prozent günstiger als der Durchschnittspreis in anderen Städten.

Die Liste der 10 teuersten Städte für Oasis-Shows in Sachen Unterkünfte

Cardiff (4. Juli): 1601 Pfund (rund 1.900 Euro) – Verfügbarkeitsbewertung: 0,5 von 10 Cardiff (5. Juli): 1601 Pfund (rund 1.752 Euro) – Verfügbarkeitsbewertung: 1,1 von 10 Edinburgh (8. August): 1259,06 Pfund (etwa 1.458 Euro) – Verfügbarkeitsbewertung: 1,2 von 10 Edinburgh (9. August): 1169 Pfund (rund 1.356 Euro) – Verfügbarkeitsbewertung: 1,5 von 10 Edinburgh (12. August): 963 Pfund (ca. 1.127 Euro) – Verfügbarkeitsbewertung: 2,2 von 10 Dublin (16. August): 521,37 Pfund (rund 608 Euro) – Verfügbarkeitsbewertung: 3,6 von 10 Manchester (19. Juli): 607,38 Pfund (etwa 705 Euro) – Verfügbarkeitsbewertung: 3,9 von 10 Manchester (11. Juli): 566,97 Pfund (rund 657 Euro) – Verfügbarkeitsbewertung: 4,1 von 10 Manchester (12. Juli): 581,97 Pfund (ca. 674 Euro) – Verfügbarkeitsbewertung: 4,2 von 10 Dublin (17. August): 399,40 Pfund (etwa 462 Euro) – Verfügbarkeitsbewertung: 4,3 von 10

Oasis: Was Fans machen können, um günstiger zu übernachten

Marc Porcar, der CEO von QR Code Generator, hat einen Tipp parat: „Es lohnt sich auch, nach Unterkünften etwas außerhalb des Stadtzentrums zu suchen, wo Sie möglicherweise günstigere Optionen finden, auch wenn die Anreise etwas länger ist.“ Außerdem meinte er: „Vergessen Sie nicht, Alternativen wie Hostels oder günstige Hotels in Betracht zu ziehen – sie können manchmal ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten als Airbnbs. Und wenn Sie können, sollten Sie in Erwägung ziehen, mehrere Nächte zu bleiben, um von den Rabatten zu profitieren, die viele Orte für längere Aufenthalte anbieten.“