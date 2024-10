Liam Payne: Fans entrüstet über „respektlose“ Berichterstattung von TMZ

Gossip-Sender „TMZ“ steht in der Kritik aufgrund seiner Berichterstattung über den Tod von Liam Payne. Angeblich soll diese auch Bilder seines Leichnams umfasst haben.

Am Mittwoch, dem 16. Oktober, berichtete der Sender über das Ableben des Ex-One-Direction-Stars. Paynes Freunde und Fans beschwerten sich über die angeblichen Fotos, die seinen Tod durch Detailaufnahmen seiner Tätowierungen bestätigen sollten. Die Aufnahmen wurden inzwischen entfernt.

Die Sängerin Alessia Cara, die zuvor mit Payne und dem Musikproduzent Zedd aufgetreten ist, richtete sich mit einem Posting auf X an die TMZ: „Ihr seid ekelhaft @TMZ“. Vermutlich in Bezug auf die Fotos.

„TMZ“ äußerte sich bisher noch nicht zu den Reaktionen. Jedoch wurden die Bilder bereits entfernt. Nun heißt es im besagten Artikel nur noch: „TMZ hat ein Foto gesehen, das Liams Leiche auf der Terrasse des Hotels mit Tischen und Stühlen in der Nähe zeigt. Man kann deutlich seine Tattoos sehen – eine Uhr auf seinem linken Unterarm und ein Skorpion auf seinem Bauch – was uns geholfen hat, erste Berichte von Zeugen zu bestätigen.“ Allerdings hätten viele Leser die Nahaufnahmen noch gesehen, bevor diese dann gelöscht wurden, berichtet „Deadline“.

Einige Leser äußerten ihre Ablehnung in den sozialen Medien. Während der Autor Ira Madison auf der Plattform X schrieb: „TMZ, ihr seid krank“, beteiligten sich auch andere Personen an der Missbilligung. So meinte ein Fan, dass „TMZ“ als Plattform verbannt werden sollte und sich die Paparazzi unbedingt von Paynes Ex-Frau und Tochter fernhalten sollten: „Jeder Pap [Paparazzo], der in den nächsten 10 Tagen ein Foto von diesem 8-jährigen trauernden Kind und/oder seiner Mutter Cheryl Cole verkauft, sollte verhaftet werden.“

Ein anderer User beschwerte sich über die „Frechheit, zu schreiben ‚Klicken Sie, um mehr zu lesen‘“. Immerhin sei dies ein „unentschuldbares, verwerfliches und respektloses Verhalten“.

TMZ posting part of a photo of Liam Payne’s dead body in an article announcing his death is beyond deplorable. I can’t tell if I’m losing my mind lately or if society has always been this overtly morally decrepit

— Luc (@ellkay_) October 16, 2024