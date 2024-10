Liam Payne ist tot: Ex-One-Direction-Star stirbt bei Balkonsturz

Liam Payne ist verstorben. Der britische Sänger, der mit ganzen Namen Liam James Payne hieß, stürzte Medienberichten zufolge aus dem dritten Stockwerk eines Hotels im argentinischen Buenos Aires. Das frühere Mitglied der Boyband One Direction wurde leblos im Innenhof der Hotelanlage gefunden, der lokale Rettungsdienst sprach von „keiner Möglichkeit der Wiederbelebung“. Er wurde 31 Jahre.

Autopsie wird folgen

Da es keine konkreten Infos zu dem Vorfall gibt und die Todesumstände unklar scheinen, ist eine Autopsie anberaumt, so die Behörden in Argentinien. Was bisher festgehalten werden konnte: Um 17.04 Uhr Ortszeit ging der Notruf vom Hotel im Stadtteil Palermo ein, bei dem um den Einsatz vom Rettungsdienst gebeten wurde. Als dieser sieben Minuten später zum genannten Ort kamen, konnten sie nur noch den Tod eines Mannes feststellen, der sich als ehemaliger One-Direction-Sänger herausstellte.

„Billboard“ zufolge hielt sich Payne zuletzt in Argentinien auf, weil er am 2. Oktober einen Live-Auftritt seines Ex-Bandpartners Niall Horan in Buenos Aires besuchte.

Fans trauern

Laut „Guardian“ sollen sich bereits kurz nach dem Vorfall Hunderte von trauernden Menschen vor dem Tatort eingefunden und um den Verstorbenen geweint haben.

2016 kündigte seine damalige (durch „X-Factor“ gecastete) Band One Direction an, nach sechs Jahren Schaffenszeit eine Pause einlegen zu wollen.

Wie zum Beispiel auch sein Kollege Harry Styles vermeldete er den Wunsch, eine Soloplatte herausbringen zu wollen. Diese erschien 2019 und war LP1 betitelt. Ein Jahr später kam sein Sohn Grey Payne auf die Welt. Mit der Mutter des Kindes, Cheryl Cole war der Sänger, Komponist und Gitarrist zum Zeitpunkt seines Todes jedoch nicht mehr liiert.