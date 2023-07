Ed Sheeran covert live Backstreet Boys und One Direction (Video)

Ed Sheeran hat zur Feier seines neuen Besucher:innenrekords während seines Auftritts in Nashville, USA, eine kleine Karaoke-Party in einem Pub in Tennessee veranstaltet, bei der er Songs von One Direction und den Backstreet Boys performte. Sheeran, der 2013 und 2018 selbst in Middle Tennessee gelebt hat, ist dort am Freitag (21. Juli) im Ryman Auditorium und am Samstag (22. Juli) im Nissan Stadium aufgetreten und konnte ein Rekordpublikum von etwa 73.000 Zuschauer:innen verzeichnen.

Ed Sheeran singt Songs von den Backstreet Boys und One Direction

Von seiner Karaokeparty teilte der 32-jährige Brite einen Ausschnitt auf seinem Instagram-Account. Dazu schrieb er: „Wir feiern heute Abend im Santas Pub den Besucherrekord im Nissan Stadium in Nashville. Als ich hier lebte, war dies der Ort, an dem ich immer gerne war und immer noch gerne bin. Karaoke und billiges Bier, was kann man daran nicht lieben“.

Das von ihm veröffentlichte Instagram-Video enthält einen Clip, in dem der Singer-Songwriter den Backstreet-Boys-Song „I Want It That Way“ singt und mit den Gästen des Pubs tanzt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein Fan teilte auf TikTok einen Clip des Abends, in dem der Musiker mit seinen Fans zu One Directions „What Makes You Beautiful“ singt. Außerdem ist ein Video auf TikTok zu finden, in dem Sheeran einem frisch verheirateten Paar im Hochzeitsoutfit ein Ständchen mit seinem Hit „Thinking Out Loud“ brachte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr über Ed Sheeran

Der Stopp in Nashville ist Teil von Sheerans ausgedehnter „Mathematics“-Welttournee zur Unterstützung seines Fünf-Alben-Zyklus – veröffentlicht unter den mathematischen Zeichen „+“, „-“, „=“, „÷“ und „x“ – der ihn zum Superstar machte. Das aktuelle Album, auch „Subtract“ genannt, erschien im Mai 2023.

Empfehlung der Redaktion Rolling Stone Weekly: Alles über Ed Sheerans neues Album „-„!