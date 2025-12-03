Samt Warnung! Lily Allen verkauft Butt-Plug-USB-Stick

Neuheit in Lily Allens Shop – „so lange der Vorrat reicht“, wie es so schön heißt. Ihr neues Album „West End Girl“ bietet die britische Sängerin nun auch als USB-Stick an. Limitiert, weil davon auszugehen ist, dass sich viele für das Speichermedium interessieren. Dabei ist der USB-Stick doch ein altes Format?

Es kommt hier auf die Form an – nicht das Format. Denn der USB-Stick ist einem ganz bestimmten Spielzeug nachempfunden. Einem Spielzeug für Erwachsene. Einem Butt Plug. Den kann man sich sonst wo hinschieben, auch wenn solche Teile natürlich nur in die Öffnungen von Computern gesteckt werden sollten.

„West End Girl USB (Limited Quantities)“ erscheint ab 12. Dezember 2025 und ist jetzt schon vorbestellbar. Wer sich in Lily Allens Webshop begeben wollte, musste deshalb sogar schon in eine digitale Warteschlange – begehrtes Toy also.

Ein Butt-Plug-USB-Stick als limitiertes „West End Girl“-Merch

Versehen ist der Stick mit einem wichtigen Hinweis: „Dieses Produkt ist ein USB-Gerät als Neuheitsartikel und ausschließlich zur Datenspeicherung gedacht.“ Also wirklich, wirklich für nichts anderes. Ein wichtiger Hinweis, damit Allen sich wohl nicht haftbar machen kann, wenn Käufer den Stick nicht in den richtigen Schlitz stecken (wie soll man es anders beschreiben!)

Ganz so überraschend ist die Butt-Plug-Aktion allerdings nicht. Lily Allen verschenkte schon bei ihrer Album-Launch-Party für „West End Girl“ eben jene USB-Sticks in Form von Butt-Plugs. Gedacht als ironische Anspielung auf ihren Song „Pussy Palace“.

„Pussy Palace“ behandelt die Trennung von ihrem Ehemann, dem „Stranger Things“-Schauspieler David Harbour. Darin die vielleicht nicht einvernehmlich veröffentlichte Zeile: „Ich habe in unserer Wohnung Sextoys und Analplugs mit Gleitgel gefunden“. Sie deutete damit an, dass Harbour fremdgehen würde und seine Sachen nicht gut genug versteckt. Ob der von ihr im Webshop angebotene Butt-Plug eben jenem Sextoy von David Harbour nachempfunden ist? Vielleicht wollen wir das gar nicht so genau wissen.