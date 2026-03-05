Lily Allens Bühnen-Coup: Das Kassenbon-Kleid gegen Ex

Popmusik hat stets auch von persönlichen Katastrophen gelebt. Herz-Schmerz-Texte sind bis heute eine feste Währung. Doch nur sehr wenige Künstlerinnen sind so konsequent darin, ihr Privatleben in Bühnenrequisiten zu verwandeln wie Lily Allen. Bei einem Konzert im schottischen Glasgow machte die Engländerin („Smile“, „Fuck You“) aus schnöden Kassenbons eine ziemlich schrille Bühnennummer: Sie gewährt freizügige Einblicke in die gemeinsame Buchhaltung ihrer krachend gescheiterten Beziehung.

Eine Tour, die die Geschichte einer gescheiterten Ehe erzählt

Während ihrer „West End Girl“-Tour, die lose auf dem gleichnamigen 2025er-Album basiert, erzählt Allen jeden Abend die Geschichte einer Ehe, die Stück für Stück auseinandergefallen ist. Gemeint ist ihre inzwischen komplett abgeklemmte Beziehung mit US-Schauspieler David Harbour (50), bekannt aus der Netflix-Serie „Stranger Things“.

Kassenbons als Kostüm: Der virale Bühnengag

Der Knaller-Moment der Show kommt bei Song Nummer Acht des Albums: „4chanStan“, wie US- und britische Boulevard-Plattformen genüsslich notieren. Auf der Bühne steht ein Bett, daneben ein kleiner Nachttisch – und damit eine pikante Szenerie aus dem Ehealltag. Die 40-Jährige greift in die Schublade, zieht eine lange, hellgrüne Stoffbahn hervor und rollt diese quer über die Bühne. Aus der Distanz wirkt es wie ein Fashion-Banner, aus der Nähe wie etwas aus der Abteilung Finanzen: Es sind übergroße, aufgedruckte Kassenbons.

Dann wird aus dem Requisit ein Kleid. Allen – im blauen Spitzenbody und burgunderfarbenen Hotpants – wickelt sich den Stoff um den Körper und singt die Zeile, die den visuellen Gag erklärt: „You bought her a handbag / It wasn’t cheap / I was in London / Probably asleep.“ („Du hast IHR eine Handtasche spendiert; sie war nicht billig. Ich war in London, wahrscheinlich schon im Bett.“)

Der erwähnte Beleg stammt laut Songtext von der Nobeladresse Bergdorf Goodman. Eine kleine Pointe für Jetsetter, die wissen, dass dort selten etwas zufällig besorgt wird.

Kühlschrank, Turban und ein „sad, sad man“

Doch Allen belässt es nicht bei dieser einen Anspielung. Für den Refrain öffnet sie einen Kühlschrank am Bühnenrand, zieht ein weiteres langes Stoffband heraus – diesmal bedruckt mit handschriftlichen Songzeilen – und wickelt es sich wie einen Turban um den Kopf. Der Text spricht von einem „sad, sad man“, und der ironische Bühnenmoment kippt kurz in ernstere Gefilde.

Zehn Tage, ein Album, eine Abrechnung

Passend zur Entstehungsgeschichte des Albums: Allen und Harbour trennten sich Anfang 2025 nach vier Jahren Ehe. Acht Monate später erschien „West End Girl“, ihr erstes Album seit sieben Jahren – geschrieben, wie sie später erzählte, innerhalb von zehn Tagen im Dezember. Die Songs sind entsprechend direkt auf die Zwölf: Von einem „double life“ ist dort die Rede, von einem frappierenden Doppelleben in Untreue, von einem Partner, der „astray“ gegangen wäre. Auf Abwegen also.

Dass Miss Allen diese Geschichten nun als semi-ironisches Bühnentheater inszeniert, wirkt weniger wie eine grantige Abrechnung, sondern wie Pop in seiner Urform: persönlicher Schmerz, sorgfältig choreografiert. Oder, anders gesagt: Manche Menschen schreiben nach einer Trennung Tagebuch. Lily Allen macht daraus eine Welttour mit 48 Gastspielen – demnächst auch in Australien.

Und manchmal hilft ein Kleid aus Quittungen, das Vergangene zu überwinden.