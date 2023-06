Cardi B empört über Stiefsohn von verschollenem Titanic-Erkunder

Das Tauchboot „Titan“ wird nach aktuellem Stand (Nachmittag, 22. Juni) immer noch gesucht. Indes spitzt sich die Debatte um das Thema im Netz zu. Brian Szasz, Stiefsohn des Besatzungsmitglieds Hamish Harding, machte am Dienstag (20. Juni) öffentlich, während der Rettungsmission auf einem Blink-182-Konzert gewesen zu sein, wofür er viel Kritik erntete – unter anderem von Cardi B. Die Rechtfertigung, die Szasz auch Facebook teilte, schien der 30-jährigen Musikerin nicht zu genügen. „Es mag geschmacklos sein, hier zu sein, aber meine Familie würde wollen, dass ich bei der Blink-182-Show dabei bin, weil das meine Lieblingsband ist und Musik mir in schwierigen Zeiten hilft“, schrieb er. Szasz entfernte den Post nach kurzer Zeit wieder.

Cardi B teilte in ihrer Instagram-Story ihr Entsetzen über Szaszs Umgang mit der Situation. Würde sie in Lebensgefahr schweben, würde sich die New Yorkerin wünschen, dass ihre Familie „traurig zu Hause“ wäre und wegen ihr weinen würde, statt auf eine Live-Show zu gehen. „Ist es nicht traurig, dass du ein beschissener Milliardär bist und sich trotzdem niemand einen Dreck um dich schert?“, fragte Cardi auf der Social-Media-Plattform. Außerdem fügte sie hinzu, dass sie lieber arm und geliebt sei, als ein Milliardär, um den sich niemand zu kümmern scheine.

Brian Szasz konterte auf Twitter: „Ich bin lieber zum Konzert gegangen, als zu Hause die Nachrichten anzuschauen, weil das meine Coping-Strategie war“, schrieb er in einem Post, den er mittlerweile wieder gelöscht hat. Außerdem warf er der Rapperin vor, das Leid seiner Familie für Aufmerksamkeit auszunutzen. Diese schoss mit einem eigenen Twitter-Post erneut zurück. „Die Sache ist, die ganze Welt betet für diese Leute in dem U-Boot und der Sohn dieses Mannes […] geht auf Blink-182-Konzerte. Du warst die ganze Zeit nur auf Aufmerksamkeit aus, niemand wusste, wer du bist, bis du gesagt hast, dass das dein Stiefvater ist. Deshalb hassen die Menschen euch verwöhnte Milliardäre“, heißt es dort.

The point was the whole world is praying for these people in the submarine and this man son is online shaking dicks for girls off onlyfans and going to Blink 182 concerts. You was looking for clout all along, nobody knew who you were until you said that was ya stepdad!!! This is… https://t.co/FQ8pfR55Ob

— Cardi B (@iamcardib) June 21, 2023