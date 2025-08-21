Limp Bizkit: Fred Durst zerstört Drohne bei Konzert in Istanbul

Ohne Einwanderer gibt es kein Burger-Business mehr

Rise Against im Interview: „Wir waren dem Erfolg gegenüber skeptisch“

Pete Townshend kündigt Solokonzerte nach Abschiedstour von The Who an

Während eines Konzerts von Limp Bizkit in der Atakoy Marina in Istanbul kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Frontmann Fred Durst zerstörte eine Drohne, die während des Songs „Take A Look Around“ über der Bühne schwebte.

Crowd feierte Reaktion vom Frontmann

Durst ließ das Gerät zunächst näherkommen und schlug es anschließend mit seinem Mikrofon zu Boden. Die Security warf die Drohne daraufhin in die Menge, bevor die Show ohne Unterbrechung fortgesetzt wurde.

Die Band bei ihrem Auftritt in Istanbul:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Vorfall löste bei den Zuschauer:innen Jubel aus. Nach der Aktion spielte die Band direkt den Song „Break Stuff.“ Unbefugte Drohnen über Konzerten sind nicht ungewöhnlich. Auch andere Bands wie Green Day mussten bereits Shows kurzzeitig unterbrechen, um auf ähnliche Vorfälle zu reagieren.

Limp Bizkit sind on the road

Aktuell sind Limp Bizkit in Nordamerika auf Tour und treten unter anderem als Vorband bei Metallicas „M72 World Tour“ auf, dabei teilen sie sich die Bühne mit Bands wie Ice Nine Kills. Im Frühjahr dieses Jahres spielte Limp Bizkit im Rahmen ihrer „Loserville“-Tour das erste Mal seit 2023 in Deutschland.

Band verklagte ihr Label

Bereits im vergangenen Jahr sorgten Limp Bizkit für Schlagzeilen. Die Band reichte eine Klage gegen ihr Label Universal Music Group (UMG) ein. Der Vorwurf: Ausbleibende Zahlungen. Limp Bizkit gaben an, über Jahre hinweg keinerlei Tantiemen erhalten zu haben, und forderten deshalb 200 Millionen US-Dollar Schadensersatz.