Das Bankräuber-Kit: Angemessene Maskierung, ein mehr oder minder genialer Plan und Nerven wie Drahtseile. Nach den Bankraub-Filmen präsentieren wir Ihnen nun sehenswerte Serien, die Banküberfälle beleuchten, spannend verpacken und zurzeit auf Netflix zu sehen sind.

Haus des Geldes

2,4 Milliarden Euro in 11 Tagen. Hierbei handelt es sich nicht um einen klassischen Raubüberfall. Anstatt schnell einzusteigen und mit der eingesackten Beute wieder abzuhauen, plant die Bande um einen Professor, sich für 11 Tage Zutritt zur Banknotendruckerei Spaniens zu verschaffen. Und je länger der Zeitraum, desto komplexer der Plan. Teil dessen sind acht Meisterdiebe, die sich zu Tarnungszwecken namentlich hinter den Metropolen der Welt verstecken. Master des Desasters ist der geniale Professor. Ruhe bewahren fällt nicht jedem leicht.

Evil Genius: Die wahre Geschichte des grausamsten Banküberfalls in den USA

Brian Wells marschierte in eine Bank – mit einer selbstgebastelten Bombe um den Hals. Innerhalb von 15 Minuten will er mit einer viertel Million Dollar in der Tasche die Bank wieder verlassen. Umsetzen konnte Wells seinen Plan nicht, denn vorher wurde er von der Polizei festgenommen. Wie sich – kurz vor seinem Tod auf dem Polizeirevier – herausstellt, wurde er zu der Tat gezwungen. Nach und nach schwappen immer mehr unerwartete Hinweise auf, die im Zusammenhang mit dem Überfall zu stehen scheinen. Darunter auch eine Leiche. Die vierteilige Netflix-Serie zeigt den Weg vom Überfall im Jahr 2003 durch die Ermittlungen zu den Hintergründen.

Good Girls

Beth, Ruby und Annie. Drei Mütter, drei ziemlich harte Frauen, die permanent mit den großen und kleinen Problemen des Familienlebens zu kämpfen haben. Geldsorgen plagen sie alle. Zwar aus den verschiedensten Gründen, aber stark genug, um sie dazu zu bewegen, einen wahnwitzigen Plan zu schmieden und umzusetzen. Gemeinsam maskieren sie sich und überfallen zwar keine Bank, dafür aber den Supermarkt, in dem Annie Waren an der Kasse steht. Sie erwarten 30.000 Dollar. Stattdessen haben sie 500.000 Dollar erbeutet und plötzlich auf dem Esstisch liegen. 500.000 Dollar des örtlichen Geldwäschers. Und der will sein Geld zurück, doch Annie hat bereits ordentlich in diverse Luxusartikel investiert. Panik macht sich breit, die Situation eskaliert immer mehr.

From Dusk Till Dawn: The Series

Eine eher außergewöhnliche Serie in dieser Liste, aber trotzdem eine Geschichte, die auf einem Banküberfall beruht. Seth und Richard Gecko sind nämlich nicht umsonst auf der Flucht: Die Brüder überfallen eine Bank und nun ist ihnen die Polizei auf den Fersen. Genommen haben sie nicht nur Geld, sondern auch die Leben von sechs Menschen. Die Flucht führt sie durch Kansas und Texas. Ziel ist die mexikanische Grenze. Zwischendurch nehmen sie Geiseln und geraten in einen Stripclub, in dem Vampire ihr Leben bedrohen. Drei Staffeln Horror-Bankraub angelehnt an den Kultfilm aus den 90ern.

