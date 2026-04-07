Frau wegen Angriffen auf Lindsey Buckingham angeklagt – sie soll ihn jahrelang gestalkt haben: „Ich bin in Todesangst“

Eine Frau mit einer angeblichen Stalking-Vorgeschichte gegenüber Lindsey Buckingham ist im Los Angeles County in sieben Anklagepunkten beschuldigt worden, nachdem sie dem ehemaligen Fleetwood-Mac-Gitarristen am 25. März in Santa Monica eine nicht identifizierte Substanz entgegengeschleudert haben soll – zu einem Zeitpunkt, zu dem eine einstweilige Verfügung jeglichen Kontakt zu ihm untersagte.

Michelle Dick wurde in einer Anklageschrift belastet, die laut Gerichtsdokumenten, die ROLLING STONE vorliegen, am Freitag datiert und am Montag öffentlich gemacht wurde. Die Staatsanwaltschaft wirft Dick vor, Lindsey Buckingham zwischen Ende 2021 und dem 25. März 2026 gestalkt zu haben. Die Anklageschrift umfasst einen Vorwurf wegen strafbarer Drohungen als Verbrechen, einen weiteren wegen tätlichen Angriffs mit einer gefährlichen Waffe – konkret einem Kraftfahrzeug – am 19. März sowie einen dritten wegen Vandalismus an Buckinghams Mercedes-Benz S450 am selben Tag.

Dick sieht sich außerdem einem gesonderten Verbrechensvorwurf wegen strafbarer Drohungen gegen Buckingham am 25. März ausgesetzt sowie einer Anklage wegen Körperverletzung als Vergehen, weil sie bei diesem Vorfall angeblich Gewalt angewendet haben soll. Die Staatsanwaltschaft klagte Dick zudem wegen Stalkings sowohl von Buckingham als auch einer zweiten mutmaßlichen Betroffenen, die als Stephanie N. identifiziert wurde, an – mit dem Vorwurf, beide in begründete Angst um ihre Sicherheit versetzt zu haben.

Haftbefehl und Kaution

Ein Richter erließ einen Haftbefehl gegen Dick, erkannte hinreichenden Tatverdacht und setzte die Kaution auf 300.000 Dollar fest, wie aus den Dokumenten hervorgeht.

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Lindsey Buckingham am 25. März von einer mutmaßlichen Stalkerin angegriffen worden war, die ihn zu einem Ort in Santa Monica verfolgt hatte. Als der 76-jährige Musiker eintraf, warf die Frau ihm angeblich eine Substanz entgegen und flüchtete, wie eine mit dem Fall vertraute Person aus Strafverfolgungskreisen ROLLING STONE mitteilte – es sei zunächst unklar gewesen, ob die Substanz „ätzend“ war. Buckingham blieb unverletzt. Anfragen an seine Vertreter blieben unbeantwortet.

Buckingham hatte im November 2024 eine einstweilige Verfügung gegen Dick beantragt und dabei erklärt, sie habe ihn jahrelang verfolgt und stecke hinter einem beängstigenden Swatting-Vorfall in jenem Monat, der damit endete, dass Buckingham kurzzeitig festgehalten wurde, während die Polizei von Los Angeles sein Haus in Brentwood durchsuchte. Laut Gerichtsunterlagen, die ROLLING STONE vorliegen, soll Dick am 3. November 2024 mit ihrem Mobiltelefon den Notruf gewählt und fälschlicherweise gemeldet haben, Buckinghams Sohn sei im Haus „suizidgefährdet“ und sie habe Schüsse gehört. In einer schriftlichen Erklärung, die dem Gericht vorgelegt wurde, schilderte Buckingham, dass in jener Nacht fast ein Dutzend Beamte sein Haus stürmten.

„Als ich die Tür öffnete, wurde ich in Handschellen gelegt und aufgefordert, nach draußen zu treten“, schrieb er. „Nach zwanzig Minuten, in denen die Polizei mein Haus durchsuchte und ich draußen in der Kälte stand, gefesselt, durfte ich wieder hinein – erschüttert und voller Angst.“

Ermittlerin fordert Schutzanordnung

Eine LAPD-Ermittlerin, die den Fall betreute, erklärte dem Richter in einer gesonderten schriftlichen Stellungnahme, sie habe Dick später unter derselben Nummer kontaktiert, von der der gefälschte Notruf abgesetzt worden war. „In unserem kurzen Gespräch räumte sie ein, am 3. November 2024 den Notruf gerufen zu haben. Ich wies sie darauf hin, dass ihr Verhalten aufhören müsse“, schrieb Det. Marisol Landeros.

In seinem Antrag auf die einstweilige Verfügung, der stattgegeben wurde, schilderte Buckingham, Dick habe ihn ab 2021 zu belästigen begonnen, und er sei „in Sorge, ihr Verhalten könnte sich zu etwas körperlich Gefährlichem für mich und meine Familie entwickeln“.

Er erklärte, die mutmaßlichen Belästigungen hätten mit Dutzenden von Anrufen begonnen, bei denen Dick „langatmige Nachrichten hinterlassen habe, in denen sie behauptete, mein Kind zu sein, und drohte, mich und meine Familie zu töten“. Dick habe ihm außerdem die Schuld für „Gesichtsfehlbildungen gegeben, die sie als Kind erlitten habe, und Geld gefordert“. Er warf Dick vor, einem Veranstaltungsort in San Francisco, wo er aufgetreten war, gedroht zu haben, und am 18. September 2024 eine Fotocollage mit Bildern von ihrem Instagram-Profil an seiner Heimatadresse hinterlassen zu haben. Am darauffolgenden Tag soll Dick ihr Auto vor einem der Häuser geparkt haben, die er mit seiner Frau bewohnt. Die Polizei habe ihr Fahrzeug kurz darauf gestoppt und sie befragt.

„Sie fing an, zusammenhanglos davon zu reden, dass ich ihr Vater sei und sie als Kind erstickt hätte“, schrieb Buckingham. Er berichtete, dass sich nachfolgende Drohungen auf Instagram gegen seine Frau richteten. „Dieser Vorfall hat meine Frau zutiefst erschreckt, da sie um ihre Sicherheit fürchtete. Da Ms. Dick auch meine Heimadresse kennt, bin ich ebenfalls in Todesangst“, schrieb er.

„Ich bin nicht ihr Vater“

„Ich kenne Ms. Dick nicht, und ich bin nicht ihr Vater“, erklärte Buckingham in seiner Stellungnahme.

Det. Landeros drängte das Gericht 2024, die Schutzanordnung zu erlassen. „Ich halte Ms. Dick für psychisch instabil und gefährlich“, schrieb sie in ihrer Erklärung. „Den Buckinghams sollten die beantragten zivilrechtlichen Belästigungsschutzanordnungen gegen Ms. Dick zu ihrem Schutz gewährt werden.“

Elizabeth Scully, Richterin am Los Angeles County Superior Court, gab dem Antrag am 20. Dezember 2024 statt und ordnete an, dass Dick fünf Jahre lang einen Mindestabstand von rund 90 Metern zu Buckingham, seiner Frau, seinem Sohn, ihren Wohnhäusern und ihren Fahrzeugen einhalten müsse. Dick wurde jegliche Belästigung oder Kontaktaufnahme mit den drei Familienmitgliedern untersagt.

Buckingham stieß 1974 gemeinsam mit Stevie Nicks zu Fleetwood Mac – Nicks war seine Partnerin im amerikanischen Folk-Rock-Duo Buckingham Nicks. Er schrieb und sang viele ihrer bekanntesten Songs, darunter „Go Your Own Way“, „Tusk“ und „Second Hand News“. 2018 kam es zum unschönen Bruch mit der Band, ausgelöst durch einen angeblichen Streit über den Zeitplan einer Welttournee.

Buckinghams Rauswurf bei Fleetwood Mac

„Wir sind an einen Punkt gekommen, an dem wir gegen eine Wand gelaufen sind“, sagte Mick Fleetwood gegenüber ROLLING STONE. „Das war für uns keine erfreuliche Situation, was die Logistik einer funktionierenden Band betrifft. Aus diesem Grund haben wir entschieden, dass wir nicht mit ihm weitermachen können. Die Mehrheit entscheidet darüber, was wir als Band tun müssen und wie wir vorankommen.“

Buckingham reichte im Oktober 2018 Klage gegen die Gruppe ein, weil sie angeblich „43 Jahre Kameradschaft und Freundschaft“ aufgegeben und ihn von der lukrativen Welttournee 2018/2019 ausgeschlossen habe. In der Klageschrift, die ROLLING STONE vorlag, warf er seinen Bandkollegen vor, ihn kaltgestellt und es „abgelehnt zu haben, ihm eine Erklärung für seinen vermeintlichen Rauswurf aus Fleetwood Mac zu liefern“.

Zwei Monate später zog Buckingham die Klage zurück, nachdem eine außergerichtliche Einigung erzielt worden war. 2019 erlitt er einen Herzinfarkt und musste sich einer Operation unterziehen.

Vergangene Woche gewährte Buckingham via Instagram einen ersten Einblick in seine Pläne für 2026. „Ich bin nach wie vor tief in meinem kreativen Leben verwurzelt“, sagte er. „Ich arbeite seit ein paar Jahren an einem neuen Soloalbum, das nur noch einen Song davon entfernt ist, fertig zu sein.“ Er erwähnte außerdem, dass die bevorstehende Fleetwood-Mac-Dokumentation noch in diesem Jahr erscheinen könnte, und deutete eine mögliche Reunion mit Stevie Nicks an.

Bemerkenswerterweise sprach Buckingham auch sein kompliziertes Verhältnis zu Nicks an. Er legte nahe, dass die Neuveröffentlichung ihres gemeinsamen Debütalbums „Buckingham Nicks“ von 1973 – erstmals seit Jahrzehnten – im vergangenen Jahr die Grundlage für eine Annäherung gelegt habe.

„Ich glaube, auf einer allgemeineren Ebene hat die Energie rund um das, was ‚Buckingham Nicks‘ bewirkt hat – nämlich eine Art Wiederaufleben der Verbindung zwischen Stevie und mir –, auf einer größeren Skala etwas in Gang gesetzt, das in der Luft liegt“, sagte er. „Was das konkret bedeutet, möchte ich noch nicht spekulieren. Aber ich glaube aus tiefstem Herzen, dass es sich in etwas Gutes übersetzen wird, in etwas Wunderbares, etwas Notwendiges und etwas absolut Angemessenes.“