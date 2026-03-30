Lindsey Buckingham und Stevie Nicks: Fünf Szenarien für ihre Zukunft

Ende vergangener Woche ließ Lindsey Buckingham in einem Instagram-Video an seine Follower eine höchst vielversprechende Andeutung fallen. „Ich glaube, auf einer allgemeineren Ebene hat die Energie rund um das, was „Buckingham Nicks“ bewirkt hat – diese Wiederbelebung der Verbindung zwischen Stevie [Nicks] und mir – etwas in Gang gesetzt, das größer ist und spürbar in der Luft liegt“, sagte er und spielte damit auf die Wiederveröffentlichung ihres gemeinsamen Albums von 1973 im vergangenen Jahr an. „Was das konkret bedeutet, möchte ich noch nicht spekulieren. Aber ich glaube aus tiefstem Herzen, dass es sich in etwas Gutes übersetzen wird, in etwas Wunderbares, etwas Notwendiges und etwas absolut Richtiges.“

Zur Einordnung: Nicks und Buckingham haben seit einem Fleetwood-Mac-MusiCares-Tributekonzert im Januar 2018 in der New Yorker Radio City Music Hall nicht mehr gemeinsam auf der Bühne gestanden. Nicks war über sein Verhalten an jenem Abend so aufgebracht, dass sie der Band unmissverständlich klargemacht haben soll, sie werde der bevorstehenden Tour nicht zustimmen, wenn er dabei sei. Die Band stellte sich auf Nicks‘ Seite und holte Mike Campbell und Neil Finn als Ersatz für Buckingham. Er verklagte sie wegen unrechtmäßiger Kündigung, man einigte sich außergerichtlich, und eine Versöhnung schien in weite Ferne gerückt – auch wenn Nicks und Buckingham bei einem privaten Gedenkabend für Christine McVie kurz miteinander sprachen.

„Das einzige Mal, dass ich mit Lindsey gesprochen habe, war dort – etwa drei Minuten lang“, sagte Nicks im Oktober 2024 gegenüber dem ROLLING STONE, wo sie auch jede Art von künftiger Fleetwood-Mac-Aktivität ausschloss. „Ich habe Lindsey so lange ertragen, wie ich konnte. Niemand kann behaupten, ich hätte ihm keine 300 Millionen Chancen gegeben.“

Die Wende im Juli 2025

Das schien das endgültige Ende der Stevie-und-Lindsey-Saga zu sein – bis die beiden im Juli 2025 gemeinsam über Social Media die Wiederveröffentlichung von „Buckingham Nicks“ ankündigten. Dass sie wirklich miteinander gesprochen hatten, ließ sich erst im Oktober 2025 belegen, als Nicks im „Song Exploder“-Podcast über den Abend sprach, an dem sie sich 1966 kennengelernt hatten. „Lindsey und ich haben letzte Nacht noch darüber geredet“, sagte Nicks. „Das alles fühlt sich für uns an, als wäre es gestern gewesen.“

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Das war der Beweis: Sie hatte ihm noch eine allerletzte Chance gegeben. Und nun spricht Buckingham in sehr vagen Worten von einer „Wiederbelebung der Verbindung“ zwischen ihnen, die sich in „etwas Gutes, etwas Wunderbares“ verwandeln werde. Er sagt, er wolle noch nicht spekulieren, was das sein könnte – aber das hält uns nicht davon ab. Hier sind fünf Szenarien.

Eine Fleetwood-Mac-Reunion-Tour

Das lukrativste und öffentlichkeitswirksamste Projekt, das Nicks und Buckingham starten könnten, wäre eine Fleetwood-Mac-Reunion-Tour. Nicks hat zwar erklärt, das sei ohne Christine McVie nicht denkbar – doch die Band tourte zwischen 2003 und 2014 ausgiebig ohne sie. Dasselbe Line-up aus Nicks, Buckingham, Mick Fleetwood und John McVie könnte Arenen und sogar Stadien rund um den Globus füllen und dabei Ticketpreise von über 5.000 Dollar aufrufen. Als Abschiedstournee deklariert, wären sogar noch höhere Preise drin.

Unklar ist allerdings, ob John McVie überhaupt mitmachen würde. Er ist seit einigen Jahren weitgehend von der Bildfläche verschwunden, und Christine McVie hatte bei unserem Gespräch im Juni 2022 von „gesundheitlichen Problemen“ gesprochen. „Der Tod von Johns Frau Anfang des Jahres hat ihn sehr, sehr hart getroffen“, sagte Nicks im Oktober 2024 gegenüber dem ROLLING STONE. „Ich habe seit Julies Tod tatsächlich nicht mit ihm gesprochen, weil er sehr deutlich gemacht hat, dass er wirklich mit niemandem reden möchte, bis er einen großen Abstand dazu gewonnen hat.“

Eine Fleetwood-Mac-Tour ohne Mac himself wäre bedauerlich, hätte aber auf die Ticketnachfrage kaum Einfluss. Solange Mick Fleetwood, Lindsey Buckingham und Stevie Nicks auf der Bühne stehen, werden die Fans in Scharen kommen.

Eine Buckingham/Nicks-Tour

Im Jahr 2012 erzählte Nicks dem ROLLING STONE von ihrem Traum, Buckingham Nicks zum ersten Mal seit 1975 wieder auf Tour zu bringen. „Das wäre eine Situation, in der wir tatsächlich auf die Bühne gehen und das komplette Buckingham-Nicks-Album spielen würden“, sagte sie. „Es wäre ein Trip, das mit Waddy Wachtel und einigen anderen Leuten aus San Francisco wieder aufleben zu lassen. Es wäre seltsam schön für Lindsey und mich, diese Songs noch einmal zu besuchen.“

Fleetwood Mac bereiteten damals ihre eigene Tour vor, und als wir Buckingham erzählten, was sie gesagt hatte, war er sprachlos. „Oh, die alte Band mit Waddy Wachtel“, sagte er. „Wow. Also, ich würde liebend gerne eine Tour mit Stevie machen. Ich glaube, das wäre absolut richtig. Sie sprach davon, es zwischen den Legs einer Fleetwood-Mac-Tour zu machen, aber das wird nicht passieren. Logistisch ist das unmöglich. Wirtschaftlich ist das selbstmörderisch, weil man nicht genug touren kann, um es rentabel zu machen.“

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Seitdem ist viel passiert – 14 Jahre, um genau zu sein. Das ursprüngliche Buckingham-Nicks-Album wurde endlich im vergangenen Jahr wiederveröffentlicht und brachte diese außergewöhnlichen Songs einer völlig neuen Fangeneration nahe. Derzeit hat Nicks gerade mal drei Solokonzerte in den Büchern, alle im April. Das bedeutet: Es gibt genug Spielraum, um eine Buckingham-Nicks-Tour mit Wachtel und anderen Veteranen zu organisieren.

Sie könnte auf einige Theaterkonzerte in den wichtigsten Märkten beschränkt bleiben, bei denen sie das alte Album von vorne bis hinten durchspielen. Sie könnten aber auch in Arenen wechseln, indem sie eine Reihe von Fleetwood-Mac-Songs einbauen und damit ihre eigene Version von Page and Plant schaffen. (In diesem Szenario würde Mick Fleetwood ebenso außen vor bleiben wie Led-Zeppelin-Bassist John Paul Jones in den Neunzigern.) Fleetwood-Mac-Preise könnten sie nicht verlangen, aber für beide wäre es dennoch ein äußerst einträgliches Unterfangen. Und es würde ihre Geschichte auf eine zutiefst befriedigende Weise zum Kreis schließen.

Eine „Rumours“-50-Feier

Dieses Jahr jährt sich „Rumours“ zum 50. Mal – eines der bedeutendsten Alben der Rockgeschichte, das mit den Jahren scheinbar nur noch populärer wird. Regisseur Frank Marshall arbeitet seit einigen Jahren an einem offiziellen Dokumentarfilm über die Band, der möglicherweise rund um den Jahrestag erscheinen wird. Die Band wird voraussichtlich bei der Premiere auftauchen, vielleicht auch bei weiteren Promo-Events. Könnte das auch ein einmaliges Live-Event beinhalten? Das erscheint heute realistischer als noch vor einem Jahr.

Man könnte sich ein großes Fleetwood-Mac-Tributekonzert in einem Venue wie dem L.A. Forum vorstellen, das mit den überlebenden Mitgliedern ausklingt, die gemeinsam ein paar Songs spielen. Wenn Nicks und/oder Buckingham sich nicht zu einer Tour verpflichten wollen, wäre das ein schöner Kompromiss – und ein besserer Schlusspunkt als jene Tour, bei der Neil Finn Nacht für Nacht „Second Hand News“ sang.

Ein zweites Buckingham/Nicks-Album

Aus nicht ganz geklärten Gründen ist Lindsey Buckingham seit fast vier Jahren nicht mehr auf Solokonzert-Tour gegangen. Aber 2019 hatte er nach einem Herzinfarkt eine Bypass-Operation am offenen Herzen. „In seiner Familie gibt es so viele Herzerkrankungen, dass es wirklich keine Überraschung ist“, sagte Nicks 2024 gegenüber dem ROLLING STONE. „Ich wünsche ihm das Beste. Ich hoffe, er lebt ein langes Leben und geht weiterhin ins Studio und arbeitet mit anderen Menschen. Er ist auch eine Ikone und kann anderen etwas beibringen. Er ist nicht aus dem Rennen. Und er kann immer noch Musik machen und Spaß haben.“

Falls er aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht in der Lage ist, auf Tour zu gehen, wäre ein zweites Buckingham/Nicks-Album ein großartiges Geschenk an die Fans. Trotz all der Bitterkeit der vergangenen Jahre entfalten die beiden eine außergewöhnliche Chemie, sobald sie gemeinsam Musik machen. Es gibt schlicht keinen Zweifel daran, dass sie das Beste im anderen wecken – und das schon immer getan haben. Warum also nicht noch ein letztes Mal ins Studio gehen und schauen, was dabei herauskommt?

Nichts, was je öffentlich wird

Die Chancen stehen sehr gut, dass Paul Simon und Art Garfunkel nie wieder gemeinsam auftreten werden. Doch die alten Freunde haben nach einem jahrzehntelangen Zerwürfnis vor einigen Jahren die Streitaxt begraben und sich zu einem Mittagessen im New Yorker Pierre Hotel getroffen. Das letzte Kapitel ihrer Geschichte wird sich wahrscheinlich fernab der Öffentlichkeit abspielen.

Es ist gut möglich, dass die Geschichte von Stevie Nicks und Lindsey Buckingham ähnlich endet. Sie könnte weiterhin Arenen auf eigene Faust füllen und ein Soloprogramm voller Fleetwood-Mac-Klassiker spielen – die Fackel nun allein tragend. Aber an manchen Abenden ruft sie vielleicht ihren alten Freund Lindsey an und plaudert über frühere Zeiten. Vielleicht treffen sie sich hin und wieder sogar zum Essen. Das ist bei weitem nicht so dramatisch (oder lukrativ) wie eine Reihe von Fleetwood-Mac-Shows im Wembley Stadium – aber vielleicht brauchen sie das in diesem Lebensabschnitt auch gar nicht. Vielleicht müssen sie einander nur für die Vergangenheit vergeben und einen Weg finden, wieder Freunde zu sein. Für die wahren Fans wäre das genug.