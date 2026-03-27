Lindsey Buckingham über eine Reunion mit Stevie Nicks: „Das liegt in der Luft“

Lindsey Buckingham hat seine Pläne für 2026 skizziert – und die könnten auch eine Art Reunion mit Stevie Nicks umfassen.

In einem neuen Video auf seinem Instagram-Account – auf dem er kürzlich auf ziemlich komische Weise versuchte, mit seinen Kindern Gen-Z-Slang zu entschlüsseln – erklärte der Sänger und Gitarrist, dass er trotz der Lage im Land jede Menge Projekte in der Pipeline hat. „Ich bin nach wie vor sehr, sehr verwurzelt in meinem kreativen Leben“, sagte er. „Ich arbeite seit ein paar Jahren an einem neuen Soloalbum, das nur noch einen Song davon entfernt ist, fertig zu sein.“

Buckingham ergänzte, dass neben dem Soloalbum auch die kommende Fleetwood-Mac-Dokumentation noch in diesem Jahr erscheinen könnte. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum gibt es bislang nicht, doch Frank Marshall führt Regie bei dem Projekt für Apple. Es enthält Interviews mit den vier zentralen überlebenden Bandmitgliedern: Buckingham, Nicks, Mick Fleetwood und John McVie. „Das sind zwei sehr konkrete Dinge, die in diesem Jahr in den Startlöchern stehen“, sagte er.

Reunion liegt in der Luft

Am bemerkenswertesten war Buckinghams Eingeständnis zu seiner Beziehung mit Nicks. Im vergangenen Jahr veröffentlichten die beiden ihr gemeinsames Vorband-Album „Buckingham Nicks“ erstmals seit Jahrzehnten neu und haben sich offenbar wieder angenähert. „Ich glaube, auf einer allgemeineren Ebene hat die Energie rund um das, was „Buckingham Nicks“ bewirkt hat – nämlich so etwas wie eine Wiederbelebung der Verbindung zwischen Stevie und mir –, auf einer größeren Skala etwas in Gang gesetzt, das in der Luft liegt“, sagte er. „Was das konkret bedeutet, möchte ich noch nicht spekulieren. Aber ich glaube mit ganzem Herzen, dass es sich in etwas Gutes übersetzen wird, etwas Wunderbares, etwas Notwendiges und etwas absolut Passendes.“

Dass Buckingham und Nicks letzten Herbst wieder miteinander im Gespräch waren, zeichnete sich bereits ab – als sie im Podcast Song Exploder ausführlich über den „Buckingham Nicks“-Track „Frozen Love“ sprachen. Doch dies ist das erste Mal, dass Buckingham offen eine mögliche Reunion im Jahr 2026 anspricht. Was genau mit „größerer Skala“ gemeint ist – ob es sich um ein Buckingham-Nicks-Projekt oder eine Fleetwood-Mac-Tournee handeln würde – bleibt unklar. Nicks hatte ROLLING STONE 2024 gesagt, sie würde nach dem Tod ihrer Bandkollegin Christine McVie niemals eine Fleetwood-Mac-Tour in Betracht ziehen – doch das war noch vor ihrer Versöhnung mit Buckingham. Und nächstes Jahr steht ein Jubiläum an: „Rumours“ feiert seinen 50. Geburtstag. Die Zeit wird es zeigen. Bis dahin bleibt uns nichts anderes übrig, als „Crystal“ zu hören und die Hoffnung nicht aufzugeben.