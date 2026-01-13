Fleetwood Mac: Die 50 besten Songs

Fleetwood Mac ist seit fünf Jahrzehnten die größte Seifenoper des Rock. Von ihren Anfängen in der englischen Bluesrock-Szene der 60er Jahre über ihre Neuerfindung als kalifornische Rock-Superstars in den 70ern bis hin zu ihren sanften Hits der 80er Jahre und bis heute. Während dieser ganzen Zeit gab es brutale romantische Ausbrüche und einen historischen Drogenkonsum. „Überall im Haus fanden Partys statt“, erzählte John McVie ROLLING STONE 1977. Er erinnerte sich an die Entstehung ihres Klassikers „Rumours“. „Erstaunlich. Erschreckend. Riesige Mengen illegaler Substanzen. Meterweise dieses elenden Zeugs. Die Tage und Nächte gingen einfach weiter und weiter.“

Aber die Seele der Magie von Mac waren immer ihre Songs. Sie begannen als Vehikel für die Blues-Visionen des tragischen Genies Peter Green, setzten ihre Karriere in den frühen Siebzigern mit Jeremy Spencer, Danny Kirwan und Bob Welch mit faszinierenden, oft übersehenen Übergangsalben fort und erreichten einen erstaunlichen Höhepunkt, als die Sängerin Christine McVie, der verrückte Schlagzeuger Mick Fleetwood und der äußerst zuverlässige Bassist John McVie sich mit dem Songwriter-Team Lindsey Buckingham und Stevie Nicks aus Südkalifornien zusammentaten.

Unsere Liste der 50 besten Songs der Band umfasst alle diese Epochen. Was sie alle verbindet, ist eine fast mystische Chemie, die aus erschöpfenden persönlichen Dramen und Herzschmerz entstanden ist, die sie irgendwie in einige der beliebtesten Rock-‚n‘-Roll-Songs aller Zeiten verwandeln konnten.

50. „I Don’t Want to Know”

Rumours, 1977

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Für jede andere Band wäre ein Song wie „I Don’t Want to Know“ vielleicht ein Schwerpunkt. Auf Rumours war er nur ein nachträglicher Einfall, der hinzugefügt wurde, als die Band feststellte, dass Nicks’ „Silver Springs“ zu lang war, um auf die LP zu passen.

Nicks spekulierte später, dass er ausgewählt wurde, um sie zu besänftigen. Weil es sich um eine ihrer eigenen Kompositionen handelte, die sie vor ihrem Beitritt zur Gruppe geschrieben hatte. „Das hat immer einen Schatten auf ‚I Don’t Want to Know’, erinnerte sie sich. „Auch wenn ich ihn liebe und er großartig geworden ist.”

49. „That’s Alright”

Mirage, 1982

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fleetwood Mac hat einen enormen Einfluss auf die Country-Musik ausgeübt. Künstler von den Dixie Chicks bis Little Big Town haben ihre Songs gecovert. Nicks wuchs mit ihrem Großvater auf, der ihr alte Country-Songs vorsang.

Und diese Seite kommt besonders in „That’s Alright“ besonders deutlich, einem beschwingten Shuffle, der zuerst als akustische Version „Designs of Love“ in den Tagen von Buckingham Nicks aufgenommen und Jahre später für Mirage überarbeitet wurde. Die rootsigere Alternative-Version ist ein Juwel unter den Extras der 2016er Neuauflage von Mirage.

48. „The Green Manalishi (With the Two Prong Crown)“

Single, nicht auf dem Album enthalten, 1970

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dieser miasmatische Proto-Metal-Blues-Freakout wurde von Peter Green kurz vor seinem Ausstieg bei Fleetwood Mac geschrieben. Er ist inspiriert von einem Traum, den Green unter Meskalin hatte, in dem ihm ein grüner Hund erschien, der Geld symbolisierte. „Ich habe mindestens zwei Jahre gebraucht, um mich von diesem Song zu erholen“, erinnert sich Green. „Als ich ihn hörte, war er so kraftvoll, dass er mich völlig erschöpfte.“

47. „The Ledge“

Tusk, 1979

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Lindsey hat wirklich Stellung bezogen“, sagte Nicks über Tusk. Und nirgendwo war das so deutlich wie in „The Ledge“, einem fröhlich-verrückten Sprung in den Post-Punk-Primitivismus und Noise um des Noise willen. Er nahm den Song alleine auf. Drehte seine Gitarre so weit herunter, bis sie ein hässliches Grollen von sich gab, während er eine weitere kaum verhüllte Tirade über seine Beziehung zu Nicks von sich gab.

„Ich habe versucht, Dinge zu finden, die unter dem Radar lagen“, erinnert er sich an den Song und andere ähnliche Songs auf der LP. „Hier überdeckte diese eine Gitarre alles. Es war ein Konzeptstück auf dieser Ebene. John und Christine hatten nichts zu tun.“

46. „Earl Grey“

Kiln House, 1970

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Gitarrist Danny Kirwan war nur für kurze Zeit bei Fleetwood Mac; er war ein Schüler von Peter Green und kam mit gerade einmal 18 Jahren zur Band. Aber er hinterließ seine Spuren. Man kann seinen pastoralen Bluesrock-Stil in diesem schönen Instrumentalstück aus „Kiln House“ hören. Einer hübschen Gitarrenkomposition, die auch auf Wilcos „Sky Blue Sky“ hätte sein können.

Jahrzehnte nachdem Kirwan wegen seiner Alkoholprobleme und psychischen Probleme aus der Band geworfen worden war, stellte Fleetwood stolz sein Foto in seinem Haus in Hawaii aus. „Danny war wunderbar“, sagte Fleetwood 2014 gegenüber dem „Men’s Journal“. „Aber er kam mit dem Leben nicht zurecht.”

45. „Farmer’s Daughter”

Fleetwood Mac Live, 1980

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Am Ende ihrer Live-Doppel-LP von 1980 schlichen Fleetwood Mac eine schillernde Coverversion des 1963 erschienenen Beach-Boys-Songs „Farmer’s Daughter” aus einem Soundcheck in Santa Monica ein. Es war mehr als nur eine Verbindung zwischen verschiedenen Generationen des kalifornischen Rocks. Es war eine aufrichtige Hommage.

„Die Beach Boys haben den Weg gewiesen, und zwar nicht nur in Kalifornien“, schrieb Buckingham in einem Artikel für Rolling Stone. „Sie haben vielleicht vielen Menschen den kalifornischen Traum verkauft. Aber für mich war es Brian Wilson, der gezeigt hat, wie weit man gehen muss, um seinen eigenen musikalischen Traum zu verwirklichen.“

44. „Underway“

Then Play On, 1969

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Underway“, ein Vintage-Gitarren-Showcase von Peter Green, war ein Highlight seines letzten Albums mit der Band, Then Play On, aus dem Jahr 1969. Wie Green 2001 gegenüber Rolling Stone sagte: „Es wurde spontan von uns allen komponiert, als wir einfach im Studio spielten und alles aufnahmen, was uns einfiel. Ganz frei. Das habe ich gespielt, bevor ich meine Probleme bekam.“ (Seine ganze traurige Geschichte erzählt die Dokumentation „Peter Green: Man of the World“ aus dem Jahr 2009.)

Auf der Bühne dehnten Green und die Band „Underway“ zu einem atemberaubenden 16-minütigen Jam aus, der am besten auf späteren Live-Alben wie „The Vaudeville Years“ zu hören ist.

43. „Storms“

Tusk, 1979

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese sanfte, meditative Ballade ist Nicks‘ Klage über ihre kurze, chaotische Affäre mit Fleetwood. „Diese Beziehung hat Micks Ehe zerstört“, erinnerte sie sich später. Es überrascht nicht, dass „Storms“ bei Buckingham einen wunden Punkt traf. Seine Freundin Carol Ann Harris erinnerte sich, dass Nicks den Song der Band vorstellte. Nur um von Buckingham giftige Kritik zu erhalten, die zu einem lautstarken Streit führte.

„Diese Kämpfe hinterließen immer wieder blutige Spuren“, erinnerte sich Harris. „Zusammen mit den Narben aus der vergangenen persönlichen Beziehung zwischen Lindsey und Stevie machten sie die Atmosphäre im Studio mit jedem Tag noch unangenehmer.“

42. „Monday Morning“

Fleetwood Mac, 1975

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als sich das Debütalbum von Buckingham und Nicks aus dem Jahr 1973 als kommerzieller Misserfolg erwies, ließ Polydor das Duo fallen. Aber Buckingham hatte bereits eine Handvoll Songs für ein Folgealbum geschrieben. „[Sie] waren Showstopper, selbst als grobe Skizzen, die auf Lindseys Vierspurgerät aufgenommen wurden“, schwärmte Fleetwood Jahre später.

Darunter war auch „Monday Morning“, das nach der Überarbeitung im Studio zum Titelsong von Fleetwood Mac wurde. Als John McVie sich fragte, ob das neue Material der Band nicht zu weit vom Blues abgewichen sei, antwortete Produzent Keith Olsen: „Wir machen jetzt Pop-Rock. Das ist ein viel schnellerer Weg zum Geld.“

41. „Black Magic Woman“

Single ohne Albumveröffentlichung, 1968

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fleetwood Macs erste Top-40-Single in Großbritannien wurde von Peter Green geschrieben, nachdem er eine gruselige Fernsehsendung gesehen hatte. „Da gab es eine ganze Gruppe von Totenköpfen und so“, erinnerte er sich. „Es war so beängstigend.“

In „Black Magic Woman“ setzte er diese Bilder in einen schäbigen White-Boy-Blues um. Ohne Santanas Hit-Remake zwei Jahre später, das sich an das ursprüngliche Mac-Arrangement hielt, wäre der Song vielleicht in Vergessenheit geraten. (Die Idee stammte von Santanas Keyboarder Gregg Rollie.) Als Fleetwood Mac 1998 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, war Green dabei, um „Black Magic Woman“ live mit Santana zu spielen.