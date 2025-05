Linkin Park bei Champions League: Fußballstar nennt Auftritt „Müll“

Linkin Park sorgten mit ihrem Auftritt vor dem Champions-League-Finale am Samstagabend (31.05.) in der Münchener Allianz Arena für gemischte Reaktionen. Die Performance der Band war Teil der offiziellen Pre-Show der UEFA und wurde unter dem Motto „Linkin Park Champions League“ international übertragen.

Während Fans auf X (ehemals Twitter) den Auftritt der US-amerikanischen Band abfeierten, sah das der ehemalige niederländische Nationalspieler Marco van Basten ganz anders. In der Sendung „Ziggo Sport“ bezeichnete er die Showeinlage von Linkin Park als „Müll, absoluter Müll“, wie die Bild berichtet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube

„Die Jungs bereiten sich auf das wichtigste Spiel ihres Lebens vor. Es ist lächerlich, dass man sie dabei stört“, so van Basten weiter. Auch Rafael van der Vaart, ebenfalls Ex-Nationalspieler der Niederlande, zeigte sich demnach wenig begeistert: „Du machst dein Aufwärmprogramm, bereitest dich vor – und dann ist eine halbe Stunde Leerlauf wegen der Show.“

Auf Social Media hingegen war der Tenor vielfach positiv. Unter dem Hashtag „Linkin Park Champions League“ lobten Nutzerinnen und Nutzer die musikalische Inszenierung.

„Hier wird Geschichte geschrieben“, schrieb ein begeisterter Fan.

Linkin Park opening the Champions League Final 2025⚽️ history in the making❤️pic.twitter.com/FS2WHKJPWC — a.🍍| fan account (@BroodingAnanas) May 31, 2025

Auch Widerspruch zu van Bastens Kritik ließ nicht lange auf sich warten:

„He doesn’t know ball – Linkin Park are timeless, man“, schrieb ein anderer User.

He doesn’t know ball linkin park are timeless man https://t.co/9webMrrkJo — . (@Az_capone1) May 31, 2025

🔴#XTREMO| ¡Linkin Park presente en la final de la UEFA Champions League! 🎤 |#LinkinPark |#UEFA |#ChampionsLeague pic.twitter.com/zrFSQeuOUQ

Linkin Park: Die Setlist

Linkin Park spielten ein Medley aus vier Stücken – teils nur kurz angespielt. Auf dem Programm standen gekürzte Versionen von:

– The Emptiness Machine

– In the End

– Numb (mit „Numb/Encore“-Intro)

– Heavy Is the Crown (mit „Numb“ UEFA-Champions-League-Remix-Intro und „Up From The Bottom“-Snippet)

Der Auftritt war Teil des offiziellen Showprogramms vor dem Finale zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand – und dürfte als „Linkin Park Champions League“-Moment noch lange in Erinnerung bleiben.