Linkin Park: Comeback mit neuer Sängerin, neuem Album und Tournee

Linkin Park sind zurück. Nachdem ein mysteriöser Countdown vor einigen Tagen ins Nichts geführt hatte, war es am 6. September um 0:00 Uhr deutscher Ortszeit tatsächlich soweit: Mike Shinoda & Co. verkündeten via Livestream große Neuigkeiten. Die US-amerikanische Band, die seit dem Tod ihres Frontmanns Chester Bennington vor sieben Jahren auf Eis lag, veröffentlicht ein neues Album.

Zunächst sieht man eine Bühne. Die Instrumente sind verdeckt, werden nach und nach enthüllt. Unter tosendem Beifall betreten die Bandmitglieder die Bühne. „It’s good to see you again“, sagt Mike Shinoda und lächelt. Dann gehen er und seine Bandkollegen schon in einen neuen Song über, und es steht fest: Linkin Park veröffentlichen ein neues Album. „From Zero“ wird es heißen und erscheint am 15. November.

Die erste Single „The Emptiness Machine“ könnt ihr hier hören:

Linkin Park: Das ist die neue Sängerin

Damit hören die LP-News aber nicht auf, denn kurz darauf erscheint ein neues Bandmitglied, das sich künftig mit Shinoda den Gesang teilt: Emily Armstrong von der Band Dead Sara. Mit Colin Brittain kommt außerdem ein weiteres neues Mitglied hinzu – er ersetzt den ursprünglichen -Drummer Rob Bourdon. „Je mehr wir mit Emily und Colin arbeiteten, desto mehr genossen wir ihre Weltklasse-Talente, ihre Gesellschaft und die Dinge, die wir schufen“, sagte Shinoda. „Wir fühlen uns mit dieser neuen Besetzung und der lebendigen und energiegeladenen neuen Musik, die wir zusammen gemacht haben, wirklich gestärkt. Wir verweben die klanglichen Berührungspunkte, für die wir bekannt sind, miteinander und erforschen immer noch neue“, wird ein AP-Statement von Shinoda von mehreren US-Medien zitiert.

Hier gibt es den gesamten Livestream samt etlichen Performances zu sehen:

Die Tracklist des neuen Albums:

Insgesamt hat der neue Longplayer elf Tracks.

1. From Zero (Intro)

2. The Emptiness Machine

3. Cut The Bridge

4. Heavy Is The Crown

5. Over Each Other

6. Casualty

7. Overflow

8. Two Faced

9. Stained

10. IGYEIH

11. Good Things Go

Linkin Park: Die Tourdaten

Die Band geht mit dem neuen Album außerdem auf Tournee. Bislang stehen sechs Konzerte fest: Los Angeles, New York, Hamburg, London, Seoul und Bogotá.

11. September 2024 | Kia Forum – Los Angeles, CA

16. September 2024 | Barclays Center – New York, NY

22. September 2024 | Barclays Arena – Hamburg, Deutschland

24. September 2024 | The O2 – London, Großbritannien

28. September 2024 | INSPIRE Arena – Seoul, Südkorea

11. November 2024 | Coliseo Medplus – Bogotá, Kolumbie