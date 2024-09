Linkin Park: Unfassbar viele Menschen wollten sie in Hamburg sehen

Wer am heutigen Freitagmorgen (13. September 2024) um 10 Uhr ein Ticket für das Hamburg-Konzert von Linkin Park haben wollte, das einzige hierzulande von weltweit sechs, brauchte starke Nerven – und einfach Glück. Denn nach wenigen Minuten war der Auftritt in der Hamburger Barclaycard-Arena ausverkauft.

Wie verschiedene Medien berichten, war der Ansturm auf die Karten – deren in den Vorverkauf gegangene Anzahl nicht bekannt ist, auch, weil die Linkin-Park-Bühne in der Mitte der Arena aufgebaut wird und daher andere Zuschauer-Kapazitäten bedingt – gigantisch.

Rund 270.000 Menschen in der Warteschlange

Demnach hätten sich zeitweise rund 270.000 Menschen in der Warteschlange allein bei Ticketmaster befunden. Mindestens 18 mal so viele, wie in die Hamburger Mehrzweckhalle bei normalen Konzerten hineinpassen.

Wer in seinem Browser bei Ticketmaster Meldungen wie „aktuell befinden sich 20.000 Menschen vor dir in der Warteschlange“ vor sich sah, war also im Grunde bereits chancenlos.

Unklar ist noch, ob Ticketmaster – wie bei Oasis – eine dynamische Preisgestaltung vorgenommen, also die Preise aufgrund der extrem starken Nachfrage flugs nach oben geschraubt hat. Bei den USA-Konzerten von Linkin Park soll das der Fall gewesen sein, wie im Netz zu lesen ist. Für die 14 Oasis-Konzerte soll es 14 Millionen Anfragen gegeben haben.

Die Fans jedenfalls – mindestens solche, die keine Karten bekommen hatten – sind wieder mal sauer. Reseller wie die von Viagogo reiben sich vielleicht die Hände, weil es nun manche Leute geben wird, die bei ihnen Tickets kaufen wollen (wovon wir ganz klar abraten).

Linkin Park: Kommt nun eine Stadiontournee?

Auf X schlagen einige Follower bereits vor, das Konzert ins benachbarte HSV-Stadion umzuverlegen. Das Stadion bekämen Mike Shinoda, Emily Armstrong und Band sicher voll.

Nur scheint es eher im Interesse von Linkin Park zu sein, erstmal nicht zu dick mit den Locations aufzutragen. Vielleicht sind die Arena-Gigs nur der Warm-Up für eine große Stadiontour durch Europa im kommenden Sommer.