Linkin Park stellen unglaublichen Top-10-Rekord auf

Damit schreiben Linkin Park Geschichte: Erstmals füllt eine einzige Band mit zehn ihrer Songs die komplette Chartsspitze der US-amerikanischen „Billboard Hot Hard Rock Songs“. Ihr neues Album „From Zero“ landete außerdem auf dem ersten Platz der „Rock Album Charts“ und drei weiterer Bestenlisten.

Bei den erfolgreichsten Hard-Rock-Tracks nach wie vor ungeschlagen: die Lead Single „The Emptiness Machine“. Sie führt die Liste der Hot Hard Rock Songs am 30. November nun schon die elfte Woche in Folge an. In der Woche zuvor wurde der Song in den USA 6,1 Millionen Mal im Radio gehört und 5,6 Millionen Mal offiziell gestreamt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

In der zweiten Woche nach Veröffentlichung feierten Linkin Park mit „From Zero“ schon große Erfolge. Laut „Luminate“ verkauften sich bereits bis zum 21. November 97.000 Albumeinheiten. Sie erreichen damit nun zum sechsten Mal die Höchstplatzierung der „Top Rock & Alternative Albums“. Zuletzt gelang der Band das mit dem Vorgänger „One More Light“, der sich 2017 zwei Wochen lang an der Spitze hielt.

Erfolgreicher Neustart für Linkin Park

Im Ranking der besten Hard-Rock-Alben konnte die Band aus Kalifornien sogar zum neunten Mal nach ganz oben klettern. Damit lösten sie die Rekordhalter von Pearl Jam in der Geschichte der Charts seit 2007 ab. Und auch sich selbst konnten sie mit „From Zero“ noch einmal übertreffen: Sie stießen ihre Greatest-Hits-LP „Papercuts“ aus diesem Jahr vom Thron, die es sich dort die vergangenen sieben Wochen bequem gemacht hatte.

In den „Billboard Top 200“, der genreunabhängigen Gesamtbestenliste, reichte es für die Gruppe um Mike Shinoda für Platz zwei hinter den Senkrechtstartern Ateez mit der EP „Golden Hour Part.2“. Dennoch handelt sich bei dem Linkin-Park-Werk in den USA um die einzige Rock-LP, die 2024 eine solch hohe Chart-Platzierung erreichte.

„From Zero“ ist das erste Album von Linkin Park mit der neuen Co-Sängerin Emily Armstrong und dem Schlagzeuger Colin Brittain. Der ehemalige Co-Sänger Chester Bennington starb 2017, während der langjährige Schlagzeuger Rob Bourdon die Band daraufhin verließ.