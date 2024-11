Linkin Park live 2025: Dieser Extra-Support-Act heizt mit ein

Linkin Park geht anlässlich ihrer neuen Platte „From Zero“ im Jahr 2025 auf große Europa-Tournee. Dabei stattet die Band auch vier deutschen Städten einen Besuch ab. Während zwei Vorbands für diese Konzerte bereits angekündigt wurden, reiht sich nun auch ein weiterer Act in zwei Deutschland-Konzerte ein: Grandson.

Live Nation bestätigt Grandson für drei Städte

Live Nation postete am 21. November auf Instagram einen Beitrag zur Deutschland-Tour. „Wir freuen uns Grandson als weiteren Support Act für die Shows von Linkin Park in Hannover, Berlin und Bern zu bestätigen zu können“, heißt es in der Bildunterschrift.

Der amerikanische Musiker trat bereits bei Linkin Parks diesjähriger Live-Show in Hamburg als Support auf. Dort durften sich die Hörer:innen unter anderem über seine Hits wie „Blood//Water“ und „Riptide“ freuen.

Diese Acts gibt es außerdem zu hören

Wie bereits bekanntgegeben wurde, werden auch Architects die Nu-Metal Gruppe begleiten. Den englischen Metalcore-Sound gibt es dann wohl in Hannover, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt zu hören. Auch den Rapper und Sänger JPEGMafia könne man dann bei den Shows in Düsseldorf und Frankfurt antreffen.

Der Ticketverkauf läuft bereits

Wer bei den Konzerten dabei sein möchte, sollte sich wohl ranhalten. Denn der allgemeine Ticketverkauf hat schon begonnen. Die Prio-Tickets von RTL+ und der Telekom sind bereits ausverkauft. Auch bei Ticketmaster kommt man teilweise nicht ohne Warteschlange durch.

From Zero World Tour 2025

Mo. 16.06.2025 Hannover, Heinz-von-Heiden-Arena

Mi. 18.06.2025 Berlin, Olympiastadion

Fr. 20.06.2025 Bern, Bernexpo

Di. 01.07.2025 Düsseldorf, MERKUR Spiel-Arena

Di. 08.07.2025 Frankfurt, Deutsche Bank Park

Supports:

Hannover – Architects & grandson | Berlin – Architects & grandson | Düsseldorf – Architects & jpegmafia | Frankfurt – Architects & jpegmafia | Bern – grandson

Allgemeiner Vorverkaufsstart für Deutschland und Schweiz:

Fr., 22.11.2024, 10:00 Uhr

