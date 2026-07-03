Lionel Richie singt wieder – Manager nennt Grund für Konzert-Abbruch

„Wenn dir schwindlig wird, dann setz dich hin“, sagte Lionel Richie charmant, wie man ihn kennt, zu seinem Publikum, als ihn beim Auftaktkonzert seiner aktuellen Tour mit Eart, Wind & Fire in St. Paul (Minnesota) am 24. Juni eine Schwindelattacke ereilte. Er spielte noch das Commodores-Cover „Three Times A Lady“ und verabschiedete sich hinter der Bühne.

Der Sänger musste dann nach zehn gespielten Stücken den Gig abbrechen und ließ in der Folge auf Anraten seiner Ärzte auch zwei Gigs verlegen, die im September und Oktober nachgeholt werden. Veranstalter Live Nation erklärte in einem Statement, der Richie sei „untröstlich, diese beiden Shows verschieben zu müssen, und kann es kaum erwarten, wieder für seine Fans aufzutreten.“

Das ist inzwischen auch wieder der Fall! Am Dienstag (30. Juni) absolvierte Richie wie geplant sein Konzert in Pittsburgh (PPG Paints Arena) und trat am Mittwoch (01. Juli) auch gut gelaunt und bei bester Gesundheit in der Little Caesars Arena in Detroit auf. Diesmal gab es dann auch 17 Songs zu hören und nicht nur zehn.

Lionel Richie hatte zu wenig getrunken

Und warum litt Lionel Richie vor einigen Tagen unter Schwindel auf der Bühne? Manager John Paris erzählte der „Minnesota Star Tribune“, der 77-Jährige sei an dem Abend lediglich „leicht dehydriert“ gewesen. 40 Minuten lang hatte seine Band auf der Bühne improvisiert, bis klar war, dass es mit dem Sänger auf jeden Fall nicht gemeinsam weitergehen würde. Richie begab sich anschließend zur Untersuchung in eine Klinik.

Ein erstes Update zu seiner Gesundheit veröffentlichte vor wenigen Tagen auch Richies Ex-Frau Brenda Harvey Richie. Sie schrieb auf X: „Vielen Dank euch allen für eure Anteilnahme! Lionel geht es gut und er wird wieder auf die Bühne zurückkehren.“ Die aktuelle Tour des Musikers mit Earth, Wind & Fire umfasst insgesamt 26 Konzerte und sollte eigentlich bis 14. August laufen. Mit den beiden Ersatzkonzerten geht die Tournee nun bis zum 02. Oktober. Auftritte in Europa sind nicht vorgesehen.