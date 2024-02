Wie Billy Joel bei „We Are The World“ Bob Dylan das Singen beibrachte

Billy Joel schwelgte bei einem Interview in Erinnerungen an die Aufnahmen von „We Are The World“. Während dieser wollte Stevie Wonder wohl Bob Dylan das Singen „beibringen“.

„We Are The World“: Pepsi-Werbung?

Bei seinem Besuch in der „Howard Stern Show“ teilte Billy Joel unter anderem diese Geschichte. An die Entstehungszeit der Charity-Single „We Are The World“ (1985) hat der Musiker positive Erinnerungen. Die Anfrage sei für ihn passend gekommen: Er sei in dieser Woche für die Grammy Awards ohnehin in Los Angeles gewesen, erzählte er. Allerdings hatte von den Künstler:innen niemand eine Ahnung, wofür sie überhaupt sangen. „Ich stand neben Cyndi Lauper“, sagte Joel. „Wir wurden alle gefilmt. Irgendwann lehnte sie sich zu mir herüber und sagte: ‚Dieser Song klingt wie Werbung für Pepsi.‘“

Hier der betreffende Ausschnitt aus der Show:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Billy Joel plaudert aus dem Aufnahme-Nähkästchen

Ein weiterer denkwürdiger Moment war eine kleine Gesangstunde in den Reihen. „Bob Dylan war zu schüchtern, alleine zu singen“, erzählte Billy Joel. „Also kam Stevie Wonder und hat Bob gesagt, wie man wie Bob Dylan singt.“ An dieser Stelle imitierte er seinen Kollegen, bevor er seine Erinnerungen fortsetzte: „Dylan meinte daraufhin: ‚Okay, ich denke, das kann ich.‘“

Auch zu Bruce Springsteen konnte Billy Joel eine Geschichte erzählen. „An den Stellen, die alle zusammen singen, sind Bruce und ich manchmal zu hören, aber manchmal auch nicht“, so Joel. Der Grund dafür: „Auf der anderen Seite des Raums war ein Stapel Sandwiches und wir sind immer wieder dorthin, um zu essen und ein Bier zu holen.“

So klingt der Song:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine der erfolgreichsten Singles aller Zeiten

Trotz der chaotischen Geschichten von den Studioaufnahmen wurde „We Are The World“ zu einer der bestverkauften Singles aller Zeiten – im Vergleich belegt sie mit über 20 Millionen Verkäufen Platz neun. Michael Jackson und Lionel Richie schrieben den Song unter dem Namen USA For Africa und nahmen ihn mit einer Vielzahl berühmter Musiker:innen auf. Insgesamt sind 46 Musikikonen auf dem Track, der Spenden für die Opfer einer Hungersnot in Äthiopien sammeln sollte, zu hören. Bei Netflix ist jüngst eine Dokumentation über den Song erschienen. „The Greatest Night In Pop“ war auch Howard Sterns Aufhänger, um Erzählungen aus Billy Joel hervorzulocken.