Lionel Richie live 2025: Tickets, Termin, Vorverkauf

Lionel Richie kommt auf Deutschlandtournee: Unter dem Tourneetitel „Say Hello To The Hits“ bereist der amerikanische Soulpop-Star im Juni 2025 unsere Lande.

Es stehen Konzerte an in Köln, Oberhausen, Hamburg, Berlin und München.

Lionel Richie in Deutschland 2025:

„Say Hello To The Hits“ -Tour

22.06.2025 – Köln, LANXESS arena

24.06.2025 – Oberhausen, Rudolf Weber-ARENA

29.06.2025 – Hamburg, Barclays Arena

03.07.2025 – Berlin, Uber Arena

09.07.2025 – München, Olympiahalle

Der Presale beginnt ab Freitag, 25.10., 10 Uhr unter www.eventim.de, der offizielle Vorverkauf am Montag, 28.10., 10 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen.

Wir berichteten zuletzt im Juni 2023 über Lionel Richie:

Lionel Richies Performance beim ersten Krönungskonzert aller Zeiten am Sonntag (07. Mai) rief unterschiedliche Reaktionen der Fans hervor.

Richie, 73, trat vor 20.000 Zuschauern in London auf, als Prince Charles im Windsor-Schloß zum König gekrönt wurde, er sang zwei seiner berühmtesten Songs auf: „Easy Like Sunday Morning“ und „All Night Long“, und wurde von einem Orchester begleitet. Danach folgte Katy Perry als weiterer Headliner.

Zu Richies Auftritt wurden online viele Meinungen geäußert –doch hatten nicht alle nur Positives zu sagen. Fans waren vor allem von seiner Stimme negativ überrascht:

„Wessen Stimme ist das, die aus Lionel Richie kommt, denn es kann nicht seine eigene sein …“, fragte sich ein Fan.

„Ist jemand als Lionel Richie verkleidet? Denn das ist nicht seine Stimme! “, twitterte ein anderer.

Nichtsdestotrotz wurde die Show von vielen Fans bewundert und gelobt:

„Ich habe Lionel Richie zweimal im Konzert gesehen, und er ist ein großartiger Showman“, erinnerte sich ein Zuschauer und fügte hinzu: „Er hat eine wunderbare Art, mit seinem Publikum in Kontakt zu treten.“

„Er hat es gerockt! Ich bin so stolz, dass Lionel und Katy die USA vertreten“, schrieb ein amerikanischer Zuschauer in den sozialen Medien.

Mit anderen Acts wie Take That und eine von Drohnen betriebenen Lichtshow wurde das Krönungskonzert zu einem besonderen Spektakel. Doch ob so ein Event zum jetzigen Zeitpunkt angemessen ist, wurde von The Cure-Sänger Robert Smith unter anderem in Frage gestellt.