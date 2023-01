Lisa Marie Presley: Berichtet über Opioide und Pillen

Lisa Marie Presley soll kurz vor ihrem Tod Opioide und Abnehmpillen zu sich genommen haben. Grund für den Konsum sollen die Auftritte rund um das Biopic über ihren Vater „Elvis“ mit Austin Butler in der Hauptrolle gewesen sein, die sie unter Performancedruck gesetzt hätten. In einem Zeitfenster von sechs Wochen habe sie ungefähr 20 Kilogramm abgenommen, auch Schönheitsoperationen soll sich sich in dem Zusammenhang unterzogen haben. Das berichtete „TMZ“ – ohne jeden Beleg. Mit ihren Schmerzmittel-Problemen ging Presley offen um, sprach in einem Interview 2018 darüber.

Das einzige Kind von Priscilla und Elvis Presley verstarb am 12. Januar 2023 in Los Angeles im Alter von 54 Jahren. Bisher konnte keine genaue Todesursache festgestellt werden. Sie hinterließ drei Kinder, darunter die Schauspielerin Riley Keough. Ihr Sohn Benjamin Keough beging 2020 im Alter von 27 Jahren Suizid, sie wurde auf Graceland neben ihm beerdigt.