Austin Butler: Nach Oscar-Nominierung würde er gerne Lisa Marie Presley ehren

Austin Butler spielt im aktuellen „Elvis“-Film die Hauptrolle. Seither scheint sich ganz Hollywood um ihn zu drehen – und jetzt wurde seine erste Oscar-Nominierung bekannt gegeben. Das dürfte für Butler, der als Kind noch in US-Jugendsitcoms wie „Neds ultimativer Schulwahnsinn“, „Hannah Montana“ oder „Zoey101“ mitmachte, eine große Ehre sein.

Butler berichtet über den Moment der Oscar-Nominierung in einem Interview mit „Today“: „Ich wachte auf und hatte etwa 20 verpasste Anrufe von meinem Agenten, Manager und allen anderen. Was für eine aufregende Art aufzuwachen.“ Den Videoclip dazu gibt es auf Twitter zu sehen:

Austin Butler just woke up and got on the phone with Hoda and Jenna to talk about his ‘Actor in a leading role’ #Oscars nomination for ‘Elvis.’

“What an exciting way to wake up!,” he said. pic.twitter.com/Jv3nlAWEd7

