Liste: Sechsmal hat Robert Pattinson die Presse knallhart angelogen

ich Wie bei Zauberern, Vampiren und Batman sind viele der skurrilen Geschichten, die Robert Pattinson während pflichtbewusster Presseinterviews zum Besten gibt, in Wirklichkeit nicht wahr.

Die Vorliebe des Schauspielers fürs Flunkern ist inzwischen bekannt, aber selbst Pattinson ist immer wieder überrascht, wie meisterhaft er Lügengeschichten erfindet. In einem Interview mit dem „New York Times Style Magazine,“ das am Mittwoch veröffentlicht wurde, griff Pattinson ein Interview aus dem Jahr 2011 auf, in dem er dem verblüfften Matt Lauer live im Fernsehen eine völlig erfundene Geschichte über einen Clown erzählte, den er als Kind bei einer kleinen Autoexplosion sterben sah.

„Meine Stimme hat überhaupt nicht gezögert“, sagte Pattinson der „Time“s. ‚Ich dachte: ‘Was um alles in der Welt? Bist du besessen?’“ Er erklärte, dass die Leute ihn zu dieser Zeit seiner Karriere „immer nur auf das Thema Berühmtheit ansprachen“ und dass man sich in eine Art Fugenstatus begibt.

„In mir steckt ein kleiner Kobold“

Es ist ein Thema, über das Pattinson schon früher nachgedacht hat, und er sagte einmal zu Willem Dafoe für „Interview“, dass er „einen gewissen Kick davon bekommt“. „In mir steckt ein kleiner Kobold, der denkt: ‚Sag einfach etwas Schockierendes. Du bist nur für ein paar Minuten hier, sag etwas Schreckliches‘, sagte Pattinson. „Es gibt eine Art perverse Freude, die ich daran habe. Aber ich habe meiner Pressesprecherin schon einige Herzinfarkte beschert.“

Um diesen kleinen Gremlin zu besänftigen, hier eine Übersicht über einige der denkwürdigsten Täuschungen und zweifelhaften Behauptungen von Pattinson.

Hinweis: Dies ist eine unvollständige Liste und nicht alle Lügen wurden berücksichtigt.

Er lud einen Stalker zum Abendessen ein und langweilte sie dann so sehr, dass sie aufhörte, ihn zu stalken

Während er 2009 in der Late Show With David Letterman auftrat, sagte Pattinson, dass während er in Spanien „Little Ashes“ drehte, jeden Tag ein Mädchen vor seiner Wohnung wartete. „Ich war so chronisch gelangweilt“, sagte der Schauspieler. „Eines Tages, sie war schon seit etwa drei Wochen dort draußen, sagte ich: ‚Hey, willst du nicht einfach mit mir essen gehen oder so? Ich meine, sonst will ja niemand mit mir abhängen.‘“

Pattinson berichtete, dass das Paar in das Restaurant ihrer Eltern ging, wo er sich „etwa zwei Stunden lang über alles in meinem Leben beschwerte, und am Ende stellte sie mir die Rechnung aus.“ Die Romanze war nur von kurzer Dauer und sie wurde nie wieder außerhalb seiner Wohnung gesehen.

Diese Geschichte wurde zwar nicht widerlegt, aber Pattinsons Ruf, spät in der Nacht Geschichten zu erfinden, ist höchst unwahrscheinlich.

Er wäscht seine Haare nicht

Im selben Jahr sagte Pattinson gegenüber „Extra“, dass er „nicht wirklich den Sinn darin sehe, sich die Haare zu waschen“, und es ihm „egal sei, ob sie sauber sind oder nicht“. Er fuhr fort: „Es ist so, als würde ich meine Wohnung nicht putzen, weil es mir egal ist. Ich habe meine Wohnung zum Schlafen und ich habe meine Haare, um sie mir einfach, na ja, über den Kopf hängen zu lassen. Mir ist es egal, ob sie sauber sind oder nicht.“

Während seine Bemerkungen eine Reihe von Gerüchten auslösten, dass er am Set von „New Moon“ nie geduscht habe und verdächtig stark gerochen habe, hat Pattinson den Bann inzwischen gebrochen. In einer erfreulichen Neuigkeit gab der „Twilight“-Veteran gegenüber dem „Wall Street Journal“ zu, dass er „ein Typ ist, der sich die Zähne putzt und duscht“.

Er hatte einen Auftritt als Handmodel für Frauen

Während er für die Saga „Twilight “warb, erwähnte Pattinson in Talkshow-Interviews immer wieder sein früheres Leben als Handmodel für Frauen. Als er 2011 bei Jimmy Kimmel Live! zu Gast war, zweifelte der Moderator die Geschichte des Schauspielers an und bat Pattinsons Mutter im Publikum, für ihren Sohn zu bürgen. Seine Mutter schüttelte jedoch vehement den Kopf, als sie gebeten wurde, dies zu bestätigen, und machte der Geschichte damit ein Ende. Pattinson konnte sich einen Scherz nicht verkneifen: „Ich habe schon viele Hintern modelliert, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das kannst du nicht widerlegen.“

Sein 18. Geburtstag war in einen Aprilscherz verpackt

Pattinson erzählte Seth Meyers im Jahr 2014, dass seine Schwestern ihm an seinem 18. Geburtstag, der zufällig auf den 1. April fiel, erzählten, dass seine Mutter schwanger sei. „Ich ging zur Schule und freute mich einfach und sonnte mich in der Tatsache, dass ich ein Mini-Ich haben kann“, sagte er. „Und ich war so überzeugt. War so enttäuscht wie noch nie in meinem Leben.“ Pattinsons Geburtstag ist am 13. Mai.

Er hörte auf zu trainieren, um den Caped Crusader zu spielen

Pattinson löste 2020 im Internet Empörung aus, als er „GQ“ mitteilte, dass er nicht mehr ins Fitnessstudio gehe, um sich auf seine Rolle in Matt Reeves‘ The Batman vorzubereiten, und sagte, dass er seinen vom Filmstudio engagierten Trainer gefeuert habe. „Ich denke, wenn man ständig trainiert, ist man Teil des Problems“, sagte er dem Magazin. ‚Man schafft einen Präzedenzfall. In den Siebzigern hat das niemand gemacht. Selbst James Dean – er war nicht gerade durchtrainiert.‘ Mit einem Seufzer fügte er hinzu: “I„ch mache buchstäblich kaum etwas.“

Zwei Jahre später ging Pattinson auf den Witz über das Trockentraining ein. „Das hat mich wirklich eingeholt“, sagte er „MovieMaker“. „Ich finde es einfach immer peinlich, darüber zu reden, wie man trainiert. Ich glaube, das ist so eine englische Sache. Es sei denn, man ist in der unglaublichsten Form, dann sind die Leute einfach wirklich neugierig und fragen: ‚Wie hast du diese körperliche Perfektion erreicht?‘ oder so.“

Pattinson stellte das Offensichtliche fest: „Du spielst Batman. Du musst trainieren. Ich glaube, ich habe das Interview auch während des Lockdowns in England gegeben … Ich habe das Training etwas zurückgeschraubt.“

Er nutzte die Gelegenheit auch, um noch einmal zu erwähnen, dass er sich tatsächlich die Haare wäscht. „Das ist dasselbe, als würde ich in einem Interview sagen, dass ich mir mit 21 die Haare nicht gewaschen habe“, erinnerte er sich. „Das bleibt einem 15 Jahre lang anhängen.“

Er war ein Drogendealer, der mit Disketten handelte

In einer seiner vielleicht ältesten – manche würden sagen klassischen – Lügen gab Pattinson in einem Interview mit „GQ“ im Jahr 2022 zu, dass er sich einmal als Drogendealer ausgegeben hatte, um ein Mädchen zu beeindrucken. „Ich habe seit Jahren nicht mehr daran gedacht, aber während der Sekundarstufe war meine erste richtige Freundin ein paar Jahre älter als ich, und ich wollte immer mit den coolen Kids abhängen, die in der Abschlussklasse waren“, erklärte er.

„Und einige von uns beschlossen, dass ich so tun sollte, als würde ich Drogen importieren. Aber ich wusste nicht einmal, wie Drogen aussehen.“

Um das Dilemma zu lösen, besorgte Pattinson 40 Disketten. „Ich hatte die Idee, Disketten zu besorgen, die Disketten zu öffnen, diese Art Pulver hineinzuschütten und sie dann mit einer Art Reinigungsmittel einzusprühen, damit es nach Chemikalien riecht, und alles zu versiegeln“, sagte er. „Ich zeigte es Kindern, die wahrscheinlich 15 oder 16 Jahre alt waren, und sagte: Ja, ich importiere Drogen in Disketten.“