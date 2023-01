„Live at Wembley“: The Who kündigen neues Live-Album an

The Who haben das Live-Album „The Who With Orchestra Live At Wembley“ angekündigt. Es erscheint am 31. März als CD, Blu-ray und Vinyl. Der erste Titel daraus, „Baba O’Riley“, ist bereits zu hören.

Auf der Platte befindet sich ein Mitschnitt des Konzerts, das die Band am 6. Juli 2019 in der Londoner Wembley-Arena gab. Im Rahmen ihrer „Move On“-Tour traten sie in der Event-Location auf. Dort spielten sie ihre größten Hits, wie „Who Are You“, „Imagine A Man“ und „The Rock“, gemeinsam mit einem Orchester.

Im Sommer gehen The Who auf Europatournee. Am 20. Juli spielen sie ihr einziges Deutschlandkonzert in der Waldbühne in Berlin. Dabei werden sie vom Filmorchester Babelsberg begleitet. Hier sind unsere Gründe, warum wir uns schon jetzt auf das Konzert freuen.

Tracklist:

CD1

Who Are You Eminence Front Imagine A Man Pinball Wizard Hero Ground Zero Join Together Substitute (No Orchestra) The Seeker (No Orchestra) Won’t Get Fooled Again (Acoustic) Behind Blue Eyes (Acoustic)

CD 2