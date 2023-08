Live: Chrissie Hynde spielt Mundharmonika mit Guns N‘ Roses (Video)

Foto: Redferns, Shlomi Pinto (rechts), Getty Images, Paul Natkin (links). All rights reserved.

Pretenders‚-Gründerin Chrissie Hynde gesellte sich am Montag (21. August) bei einem Konzert in Boston zu Guns N‘ Roses auf die Bühne. Während einer Performance des „Use Your Illusion I“-Tracks „Bad Obsession“ spielte Hynde die Mundharmonika.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Erst kürzlich erschien die neue GN’R-Single, „Perhaps“, nachdem der Song zuvor versehentlich auf digitalen Jukeboxen in mehreren amerikanischen Bars geleakt wurde. Am Freitag (18. August) spielte die Band den Track zum ersten Mal live. Mit „The General“ kündigten Axl Rose und Kollegen bereits eine zweite Single an, die am 27. Oktober als B-Seite auf einer 7-Inch-Platte von „Perhaps“ veröffentlicht werden soll. Beide Tracks sind altes Material aus der „Chinese-Democracy“-Zeit, neu poliert.

The Pretenders planen den Release ihres neuen Albums „Relentless“ für den 1. September.